Hôm nay, lần đầu tiên, người lao động cả nước có một ngày nghỉ hưởng nguyên lương để cùng đón Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Những ngày qua, các hoạt động văn hóa đã diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, thu hút đông đảo người dân, du khách. Từ sắc màu văn hóa Bắc bộ bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), những di sản và nghệ thuật cung đình tại cố đô Huế đến nhịp sống sôi động, phóng khoáng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), văn hóa ba miền đã thực sự lan tỏa trong những không gian cộng đồng rộn ràng và đầy kết nối.

Giới thiệu thơ qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Sinh viên trải nghiệm nghề truyền thống trang trí nón lá trong “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM)

Màn diễu hành với sự tham gia của khoảng 4.000 người, ngày 21-11, điểm nhấn của chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội

Biểu diễn đờn ca tài tử tại Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II - năm 2026

Du khách tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu lịch sử và quá trình phát triển của làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng)

Các nghệ nhân tham gia biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội đường phố ở Gia Lai