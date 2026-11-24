Phóng sự ảnh: Ngày Văn hóa Việt Nam - mùa hội lớn của đất nước
Hôm nay, lần đầu tiên, người lao động cả nước có một ngày nghỉ hưởng nguyên lương để cùng đón Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Những ngày qua, các hoạt động văn hóa đã diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, thu hút đông đảo người dân, du khách. Từ sắc màu văn hóa Bắc bộ bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), những di sản và nghệ thuật cung đình tại cố đô Huế đến nhịp sống sôi động, phóng khoáng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), văn hóa ba miền đã thực sự lan tỏa trong những không gian cộng đồng rộn ràng và đầy kết nối.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phong-su-anh-ngay-van-hoa-viet-nam-mua-hoi-lon-cua-dat-nuoc-post883333.html