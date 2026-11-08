Phóng sự ảnh Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026.

Cùng dự còn có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, cơ quan tư pháp, pháp chế; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành; các tập thể, cá nhân được khen thưởng, vinh danh; cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Lễ hưởng ứng năm nay có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao trao giải Nhất Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia với chủ đề “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia với chủ đề “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc trao trao giải Nhì và giải Ba Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia với chủ đề “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”.

Qua 13 năm tổ chức thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa sâu rộng và được hệ thống chính trị và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: