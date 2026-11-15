Phóng sự ảnh Khoa Lịch sử và Văn hóa Đại học KHXH - NV Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm 70 năm truyền thống (1956-2026)

Tới dự có lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; cùng các thầy giáo, cô giáo lão thành, các nhà khoa học, các thế hệ sinh viên Khoa Lịch sử và Văn hóa.

Lãnh đạo Khoa Lịch sử và Văn hóa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì sáng 15/11/2026..

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, TS Nguyễn Văn Anh (ảnh trên) - Trưởng Khoa Lịch sử và Văn hóa đã ôn lại truyền thống 70 năm và những thành tựu của Khoa, đã đào tạo hơn một vạn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Họ có mặt ở khắp mọi miền đất nước: trên bục giảng, trong viện nghiên cứu, bảo tàng, cơ quan quản lý văn hoá, báo chí và nhiều cương vị lãnh đạo. Khoa là một trong hai cơ sở duy nhất cả nước đào tạo ngành Khảo cổ học; ngành Lịch sử và ngành Văn hoá của Khoa đã đạt chuẩn kiểm định AUN-QA và các kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước vào chặng đường mới, Khoa đứng trước nhiều cơ hội lớn. Đảng và Nhà nước đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá phát triển; văn hoá và di sản được nhìn nhận là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh, từ đó góp phần tạo nên nguồn lực cho sáng tạo văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (ảnh trên) - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN chúc mừng Khoa Lịch sử và Văn hoá nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống, nhấn mạnh "Chúng ta đang bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với những định hướng đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và về phát triển giáo dục, đào tạo. Trong bối cảnh ấy, tôi mong Khoa thực hiện triết lý Hàn lâm - Hiện đại - Khai sáng của Nhà trường bằng những việc làm cụ thể".

Các cựu sinh viên lớp Sử khoá 13 (1968 - 1972) dự kỷ niệm 70 năm truyền thống khao Lịch sử và Văn hoá.

Các cựu sinh viên lớp Sử khoá 13 (1968 - 1972) chụp ảnh kỷ niệm nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống của khoa Lịch sử và Văn hoá. ↵

Cựu sinh viên lớp Sử khoá 12 (1967 - 1971) Phạm Quang Nghị (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm với các cựu sinh viên lớp Sử khoá 13.

Ba ảnh trên: Các cựu sinh viên lớp Sử khoá 13 chụp ảnh kỷ niệm 70 năm truyền thống khoa Lịch sử và Văn hoá sáng 15/11/2026.

Tại lễ kỷ niệm, Khoa Lịch sử và Văn hóa đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.