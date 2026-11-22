20 giờ ngày 11/11, Tổ chuyên đề số 1 Công an xã Tân Vĩnh Lộc do Thiếu tá Trần Thanh Dũng phụ trách, phối hợp cùng CBCS Tổ Phòng, chống tội phạm, Cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đồng loạt triển khai kiểm tra hành chính tại các lán trại, công trình xây dựng, khu vực bến sông có tàu, thuyền neo đậu theo kế hoạch của Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM

Tại khu vực lán trại phục vụ thi công dự án đường Vành đai 3, hàng chục công nhân xây dựng đang ăn ở, sinh hoạt và lưu trú ngay tại công trường. Đây là một trong những địa điểm được lực lượng Công an xã Tân Vĩnh Lộc đưa vào diện kiểm tra, rà soát nhằm nắm chắc tình hình nhân khẩu, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, quản lý cư trú

Do công trình nằm sâu bên trong khu vực Nông trường Phạm Văn Hai, giữa vùng đất canh tác nông nghiệp, đường tiếp cận khá xa và khó khăn. Theo đánh giá của lực lượng Công an, địa bàn này tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về ANTT, có nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội nếu không được thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ

Tại khu vực lán trại không số, thuộc địa bàn Ấp 6, công trình đường Vành đai 3, tổ công tác của Công an xã Tân Vĩnh Lộc ghi nhận 8 công nhân đang tạm thời sinh sống tại đây

Sau khi thông báo đến người dân về kế hoạch công tác, tổ công tác của Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã tiến hành kiểm tra thông tin nhân thân, tình trạng đăng ký cư trú, đồng thời hướng dẫn người lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý cư trú

Qua kiểm tra, toàn bộ công nhân đang lưu trú tại lán trại đều xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân. Các trường hợp được kiểm tra đã cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và hoàn tất đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tạo thuận lợi cho công tác xác minh thông tin nhân thân, quản lý cư trú của lực lượng chức năng

Cán bộ Công an xã tiến hành kiểm tra hành chính bên trong khu vực lán trại, tập trung rà soát các vật dụng, đồ đạc cá nhân nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, chất cấm và các vật phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT tại công trường; kiểm tra quy định chấp hành về PCCC trong khu vực lán trại

Song song với kiểm tra hành chính, lực lượng Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiến hành test nhanh chất ma túy đối với toàn bộ 8 công nhân đang lưu trú tại lán trại. Các bộ kit xét nghiệm được cán bộ Công an công khai, cho người được kiểm tra trực tiếp quan sát tình trạng nguyên vẹn trước khi sử dụng, bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình thực hiện

Tất cả các trường hợp xét nghiệm nhanh đều cho kết quả âm tính với chất ma túy

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác còn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự TPHCM; tuyên truyền đến người dân những tính năng hữu ích mà ứng dụng đem lại. Ngoài ra, cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc cũng hướng dẫn anh, chị em công nhân cách thức khai báo, đăng ký lưu trú trên ứng dụng VNEID

Trong quá trình kiểm tra, CBCS Công an xã Tân Vĩnh Lộc còn tận tình hướng dẫn công nhân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, kiểm tra và xác thực thông tin tài khoản định danh điện tử. Nhiều công nhân chia sẻ, việc được lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền giúp họ hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm trong thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý cư trú; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi làm việc và lưu trú

Kết thúc quá trình kiểm tra, tổ công tác tiến hành lập biên bản làm việc, hướng dẫn những người có liên quan ký xác nhận các nội dung đã ghi nhận. Đối với những trường hợp chưa hoàn tất thủ tục đăng ký lưu trú nhưng chứng minh đã cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp quản lý, lực lượng Công an ghi nhận, đồng thời hướng dẫn người lao động và yêu cầu đại diện công ty khẩn trương liên hệ Công an xã Tân Vĩnh Lộc để bổ sung, hoàn tất các thủ tục theo quy định. Qua đó, không chỉ kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý cư trú mà còn nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định pháp luật đối với người lao động

Sau khi hoàn tất kiểm tra tại khu vực Ấp 6, chuyên đề tiếp tục được Công an xã Tân Vĩnh Lộc triển khai tại địa bàn Ấp 7, khu vực nằm sâu trong lõi Nông trường Phạm Văn Hai. Tại đây, các tổ công tác tiếp tục rà soát những điểm lán trại, nơi ăn ở và lưu trú của công nhân, quyết tâm kiểm tra toàn diện, không để bỏ sót các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT

Đường dẫn vào khu vực lán trại công nhân tại Ấp 7 khá nhỏ hẹp, gồ ghề và xuống cấp, gây không ít khó khăn cho việc di chuyển, tiếp cận của tổ công tác. Dù vậy, CBCS Công an xã Tân Vĩnh Lộc vẫn kiên trì vượt qua những đoạn đường khó đi để tiếp cận từng khu vực lưu trú, triển khai công tác kiểm tra theo kế hoạch

Tổ công tác tiến hành kiểm hành chính, tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với anh, chị em công nhân đang tá túc tại khu vực lán trại công trình xây dựng

Chủ động hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS ANTT, hướng dẫn người dân cách sử dụng, phát thông báo khẩn cấp khi đối diện với nguy hiểm. Trao đổi với phóng viên, đại diện BCH Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra định kỳ, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Việc triển khai kiểm tra cư trú tại các lán trại, nhà ở tạm của công nhân trên địa bàn xã không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và các đơn vị thi công mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an TPHCM đã triển khai đợt tổng kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc đăng ký, thông báo lưu trú tại các lán trại, công trình xây dựng, khu vực tập trung đông công nhân và nơi neo đậu tàu thuyền. Qua đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để các đối tượng lợi dụng những địa bàn khuất sâu, thiếu điều kiện quản lý để ẩn náu, hoạt động. Bên cạnh việc kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác minh nhân khẩu, lực lượng chức năng còn kết hợp rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, quá trình thực hiện được yêu cầu bảo đảm đúng quy định pháp luật, khách quan, chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.