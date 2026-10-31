Phóng sự ảnh: Cận cảnh lớp học nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh phổ thông tại TPHCM

Sáng 31/10, theo chân CBCS Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Bàn Cờ, Phòng CSGT CATP, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM đã trực tiếp ghi nhận một buổi học thực hành kỹ năng lái xe an toàn do đơn vị phối hợp cùng Công an P.Minh Phụng tổ chức.

Chương trình được triển khai đến với 200 em học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dưới sự đồng hành của các kỹ thuật viên Honda Việt Nam trên cơ sở kế hoạch triển khai chiến dịch của UBND và Công an phường Minh Phụng, tiếp nối các hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đã được thực hiện trước đó đối với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đông đảo đại biểu, lãnh đạo các đơn vị tham dự chương trình, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Những lớp học thiết thực như thế này được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành ý thức, kỹ năng lái xe an toàn, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học đường

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Đỗ Trọng Nghĩa, Phó Trưởng CAP.Minh Phụng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng và nâng cao ý thức, kiến thức lái xe an toàn đối với các em học sinh cấp học phổ thông. Qua các buổi trau dồi kiến thức bổ ích như ngày hôm nay, Trung tá Đỗ Trọng Nghĩa hy vọng thầy và trò Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế khi tham gia giao thông, bồi dưỡng thêm phản xạ xử lý tình huống khi gặp sự cố. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của kế hoạch phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Đại diện Đội CSGT Bàn Cờ, Trung tá Huỳnh Vũ, tuyên truyền viên của chương trình đã mang đến cho các em học sinh tham gia lớp học đặc biệt những kiến thức quan trọng về Luật Trật tự an toàn giao thông thông qua các tiếp cận dí dỏm. Thông qua các chia sẻ, Trung tá Huỳnh Vũ đã khéo léo thông tin đến các em học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa những điều được và không được làm khi tham gia giao thông đối với lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi...

Điểm nhấn của buổi tập huấn là phần hướng dẫn thực hành trực tiếp trên sa hình. Tại đây, các em học sinh được cán bộ CSGT hướng dẫn những thao tác cơ bản khi điều khiển phương tiện, từ tư thế ngồi, cách cầm lái, giữ thăng bằng đến khả năng quan sát và xử lý tình huống trong quá trình di chuyển

Sa hình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh được ban tổ chức thiết kế, triển khai công phu, sát với thực tế khi các em tham gia giao thông

Sa hình tập huấn được bố trí trực quan với hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và các chướng ngại vật mô phỏng tình huống giao thông thực tế, giúp học sinh làm quen với các quy tắc và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn

Khu vực sa hình mô phỏng tình huống tham gia giao thông qua khu vực có vạch kẻ dành cho người đi bộ qua đường. Các vạch sang đường dành cho người đi bộ được bố trí trên sa hình, giúp học sinh nhận biết biển báo, vạch kẻ đường và nâng cao ý thức nhường đường, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

Sự đầu tư chỉn chu của ban tổ chức cho thấy tầm quan trọng đối với việc nâng cao kỹ năng lái xe an toàn dành cho các em học sinh

Tuyên truyền viên Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp cùng kỹ thuật viên Honda Việt Nam trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn học sinh những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý vận hành xe điện và các thao tác kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành

Theo kỹ thuật viên Honda Việt Nam, dù hành trình ngắn hay dài, việc hình thành thói quen kiểm tra tình trạng phương tiện, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời khắc phục các sự cố phát sinh là hết sức cần thiết. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng giúp người điều khiển phương tiện hạn chế rủi ro, phòng ngừa sự cố kỹ thuật và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông

Phần thực hành được ban tổ chức xây dựng bao gồm các tình huống thường phát sinh khi tham gia giao thông, sát với thực tế tại từng địa bàn để các em học sinh dễ dàng nắm bắt

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ CSGT, kỹ thuật viên lái xe an toàn của Honda Việt Nam sẽ lần lượt vượt qua các thử thách được sắp đặt trong sa hình như: Đi theo hướng dẫn biển báo; cách quan sát - nhập làn an toàn; cách nhường đường đúng cách cho người đi bộ qua đường; sử dụng đèn xi nhan đúng cách để chuyển làn đường...

Kỹ thuật viên lái xe an toàn dừng xe, nhường đường cho người đi bộ qua đường tại nơi có biển báo và vạch kẻ đường

Tình huống người đi bộ qua đường được tái hiện một cách thực tế, bảo đảm sự sinh động, hấp dẫn nhằm thu hút sự theo dõi của các em học sinh

Không chỉ quan sát báo cáo viên thị phạm, từng học sinh còn được trực tiếp thực hiện các bài tập dưới sự giám sát, hướng dẫn của lực lượng chuyên môn

Những thao tác chưa chính xác được nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời, giúp các em từng bước hình thành kỹ năng kiểm soát phương tiện và nhận thức rõ hơn về những nguy cơ có thể xảy ra khi thiếu kinh nghiệm lái xe

Việc đưa các bài tập thực hành vào chương trình tuyên truyền giúp kiến thức an toàn giao thông trở nên gần gũi, dễ tiếp thu hơn. Qua đó, học sinh hiểu rằng lái xe an toàn không chỉ dừng lại ở việc điều khiển được phương tiện mà còn đòi hỏi sự tập trung, khả năng quan sát, phán đoán và đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật

Các tình huống sự cố được xây dựng và áp dụng trên bài tập sa hình giúp các em học sinh nâng cao phản xạ, chủ động khi có sự cố xảy ra trong quá trình tham gia giao thông

Trung tá Trần Thị Hồng Nhung, Phó Đội trưởng Đội CSGT Bàn Cờ khẳng định, những lớp học trực quan, sinh động được tổ chức như tại phường Minh Phụng, đang được các đơn vị CSGT phối hợp với Công an cơ sở, nhà trường và doanh nghiệp từng bước nhân rộng. Đây không chỉ là giải pháp trang bị kỹ năng cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ môi trường học đường, chủ động phòng ngừa vi phạm và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố

Từ những bài học trực quan và trải nghiệm thực tế, mỗi học sinh sẽ có thêm hành trang kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm khi cầm lái, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ lứa tuổi học đường

Thực hiện Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND TPHCM và Kế hoạch số 8100/KH-CATP ngày 17/9/2026 của Công an TPHCM (CATP) về phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, lực lượng Công an các địa phương phối hợp với Phòng CSGT cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và đào tạo thực hành cho học sinh, sinh viên. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong môi trường học đường, đồng thời giúp người trẻ không chỉ nắm vững các quy định mà còn có kỹ năng cần thiết để chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.