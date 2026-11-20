Phòng giáo dục thực hành STEM tại THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) chính thức đi vào sử dụng từ ngày 19/11.

Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung cơ sở vật chất hiện đại cho nhà trường, phòng thực hành STEM còn đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giáo dục, chuyển dịch từ lối tiếp cận thiên về lý thuyết sang học tập gắn liền với trải nghiệm, thực hành và sáng tạo.

Tại không gian này, học sinh được trực tiếp khám phá nguyên lý vận hành của thiết bị, hiện thực hóa các ý tưởng thông qua việc thiết kế, lắp ráp mô hình, lập trình và chế tạo sản phẩm. Quá trình học tập trực quan này vừa giúp các em củng cố vững chắc kiến thức liên môn, vừa rèn luyện tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng thích ứng linh hoạt với những đòi hỏi của kỷ nguyên công nghệ số.

Đặc biệt, phòng STEM tạo ra môi trường để những ý tưởng khoa học của học sinh được hình thành, thử nghiệm và từng bước hiện thực hóa. Đây cũng là không gian kết nối giữa các môn học, nơi giáo viên có thể phối hợp xây dựng những bài học liên môn, gắn kiến thức trong sách giáo khoa với các vấn đề gần gũi trong đời sống. Qua đó, hoạt động giáo dục STEM không còn giới hạn trong những tiết học hay dự án riêng lẻ mà có thể trở thành một phần thường xuyên trong quá trình học tập, khám phá và phát triển năng lực của học sinh.

Đối với Trường THPT Hàn Thuyên, việc đưa phòng STEM chuyên biệt vào sử dụng còn có ý nghĩa tiếp nối và nâng tầm hành trình đổi mới giáo dục mà nhà trường đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm. Trước đây, dù chưa có không gian thực hành đồng bộ, thầy và trò nhà trường đã chủ động tổ chức các câu lạc bộ, tiết học STEM và đạt nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Vì vậy, công trình mới không chỉ đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất mà còn tạo nền tảng để nhà trường mở rộng quy mô nghiên cứu, nâng cao chất lượng các dự án sáng tạo và đưa hoạt động STEM đến với đông đảo học sinh hơn.

Thầy Nguyễn Đức Kỳ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên: Việc phòng giáo dục thực hành STEM được đầu tư và đưa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện để nhà trường chuyển từ những hoạt động STEM riêng lẻ sang xây dựng hệ thống bài học, dự án có tính liên tục và chiều sâu.

Chia sẻ với phóng viên PetroTimes, thầy Nguyễn Đức Kỳ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên cho biết, giáo dục STEM đã được nhà trường quan tâm triển khai từ năm học 2018-2019, trước khi có dự án đầu tư phòng thực hành chuyên biệt. Ngay từ thời điểm đó, trường đã thành lập Câu lạc bộ STEM trực thuộc Đoàn Thanh niên, với sự tham gia của giáo viên nhiều bộ môn như Vật lý, Công nghệ, Toán, Tin học và Ngữ văn. Đây là môi trường để học sinh chủ động nghiên cứu, trao đổi kiến thức, tiếp cận lập trình, điện tử, cơ khí, tự động hóa và từng bước vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn.

Từ năm học 2019-2020, nhà trường bắt đầu tổ chức các tiết học theo định hướng STEM, đồng thời triển khai những chủ đề nghiên cứu, chế tạo sản phẩm hướng tới giải quyết các vấn đề trong cuộc sống như thiết bị hỗ trợ người khuyết tật, hệ thống cảnh báo trẻ bị bỏ quên trên ô tô, máy đo thân nhiệt tự động... Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, học sinh đã nghiên cứu, chế tạo máy đo thân nhiệt tự động phục vụ công tác kiểm tra thân nhiệt tại trường.

Theo thầy Nguyễn Đức Kỳ, dù đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có những dự án giành giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế, hoạt động STEM của nhà trường trước đây vẫn gặp không ít hạn chế do chưa có không gian thực hành chuyên biệt, đồng bộ. Các tiết học, hoạt động thiết kế, chế tạo và thử nghiệm sản phẩm chủ yếu được tổ chức tại phòng học thông thường, phòng thực hành bộ môn hoặc phải tận dụng những không gian phù hợp bên ngoài nhà trường. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng tổ chức các hoạt động thực hành chuyên sâu và mở rộng cơ hội trải nghiệm cho học sinh.

Các em học sinh Trường THPT Hàn Thuyên trải nghiệm thiết bị kính hiển vi tại phòng giáo dục thực hành STEM.

Vì vậy, việc phòng giáo dục thực hành STEM được đầu tư và đưa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện để nhà trường chuyển từ những hoạt động STEM riêng lẻ sang xây dựng hệ thống bài học, dự án có tính liên tục và chiều sâu.

Với không gian học tập chuyên biệt cùng trang thiết bị hiện đại, học sinh sẽ có thêm cơ hội trực tiếp thực hành, thiết kế, lắp ráp, lập trình và thử nghiệm các sản phẩm công nghệ; qua đó phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Nhà trường định hướng khai thác phòng STEM như một không gian học tập chung của nhiều bộ môn, từ Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học đến Tin học và Công nghệ, đồng thời đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ STEM, robot và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Học sinh sẽ từng bước được tiếp cận với robot giáo dục, lập trình, cảm biến, thiết bị đo lường, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ thiết kế, chế tạo. Các chủ đề thực hành cũng sẽ được gắn với những vấn đề gần gũi trong đời sống như môi trường, năng lượng, sức khỏe, giao thông và chuyển đổi số.

Các em học sinh thực hành, trải nghiệm các thiết bị tại phòng STEM.

Thầy Nguyễn Đức Kỳ nhấn mạnh, nhà trường đặt mục tiêu duy trì tối thiểu khoảng 10 buổi dạy học STEM mỗi năm, đồng thời từng bước gia tăng số lượng dự án liên môn và tạo điều kiện để ngày càng nhiều học sinh được trực tiếp trải nghiệm, nghiên cứu, sáng tạo.

Nhà trường cũng cam kết quản lý, khai thác phòng STEM đúng mục đích, thường xuyên và hiệu quả, biến nơi đây thành không gian học tập mở, nơi mỗi học sinh có cơ hội khám phá khoa học, thử nghiệm ý tưởng và phát huy năng lực của bản thân.

Không chỉ được kỳ vọng qua những định hướng và kế hoạch khai thác của nhà trường, giá trị của phòng STEM còn được cảm nhận rõ nét từ chính những học sinh trực tiếp trải nghiệm, khi các em có cơ hội biến kiến thức trên trang sách thành những sản phẩm, mô hình cụ thể.

Em Nguyễn Đức Vinh, học sinh lớp 10A2, bày tỏ sự thích thú, đặc biệt với công nghệ in 3D.

Được trực tiếp trải nghiệm các thiết bị tại phòng STEM mới, em Nguyễn Đức Vinh, học sinh lớp 10A2, bày tỏ sự thích thú, đặc biệt với công nghệ in ấn. Vốn có niềm đam mê với công nghệ và sáng tạo, Vinh hào hứng khi được tìm hiểu cách vận hành máy, quan sát quá trình tạo ra sản phẩm từ bản thiết kế và hình dung cách biến ý tưởng của mình thành những sản phẩm thực tế. Với em, phòng STEM mở ra cơ hội học tập mới, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được tự tay thử nghiệm, khám phá và sáng tạo những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Em Nguyễn Vân Giang, học sinh lớp 11A6, chia sẻ những trải nghiệm trực quan từ phòng STEM giúp bản thân cảm thấy kiến thức gần gũi, dễ hiểu hơn, đồng thời khơi dậy sự tò mò và mong muốn khám phá sâu hơn về khoa học, công nghệ.

Còn em Nguyễn Vân Giang, học sinh lớp 11A6, cho biết em cảm thấy hạnh phúc khi được trải nghiệm một không gian học tập mới. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua những giờ học lý thuyết trên lớp, Giang có cơ hội tự mày mò, lắp ráp các mô hình robot, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thiết bị và thử sức với những nhiệm vụ đòi hỏi tư duy logic, sự kiên trì và khả năng phối hợp. Những trải nghiệm trực quan giúp em cảm thấy kiến thức gần gũi, dễ hiểu hơn, đồng thời khơi dậy sự tò mò và mong muốn khám phá sâu hơn về khoa học, công nghệ. Giang kỳ vọng sẽ được tham gia nhiều hoạt động thực hành, dự án sáng tạo tại phòng STEM, qua đó tích lũy kỹ năng và khám phá thêm năng lực, sở thích của bản thân.

Phòng giáo dục thực hành STEM tại Trường THPT Hàn Thuyên không chỉ là một công trình bổ sung cơ sở vật chất mà còn là nền tảng để nhà trường đổi mới phương pháp giáo dục, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và tinh thần chủ động học tập của học sinh. Giá trị của công trình sẽ được thể hiện qua những giờ học thực hành, những sản phẩm sáng tạo và những thế hệ học sinh được khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ.

Các đại biểu cùng các em học sinh chụp hình lưu niệm tại Lễ khánh thành phòng giáo dục thực hành STEM.

Với PETROVIETNAM, việc đồng hành đầu tư các không gian giáo dục STEM không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục mà còn là hành động cụ thể trong việc góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Thông qua chương trình STEM Innovation PETROVIETNAM, Tập đoàn hướng tới lan tỏa tinh thần khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến thế hệ trẻ, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức mới, phát triển năng lực thực hành và từng bước làm chủ công nghệ. Những phòng học STEM được trao tặng hôm nay sẽ góp phần gieo mầm đam mê, khơi mở tiềm năng sáng tạo, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ tự tin tham gia vào hành trình phát triển khoa học, công nghệ và công nghiệp của đất nước.

Trần Trung