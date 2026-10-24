Phòng sốt xuất huyết: Phun thuốc thôi chưa đủ!

Sau tuổi 35, khi nhu cầu về sự ổn định và chất lượng cuộc sống được đặt lên cao hơn, việc mua sắm không nhất thiết phải nhiều hơn. Bớt những món đồ không thực sự cần thiết có thể giúp giảm áp lực tài chính, tiết kiệm không gian và thời gian.