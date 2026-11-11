Phòng sấy diệt rệp - sáng kiến thiết thực của Bộ đội Hải quân

Về công tác tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, chúng tôi được cán bộ đơn vị giới thiệu nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sinh hoạt. Trong đó, phòng sấy diệt rệp là một sản phẩm được nghiên cứu từ những khó khăn thường gặp trong đời sống bộ đội, nhất là tình trạng rệp xuất hiện ở các khe, kẽ phản gỗ và quần áo, quân trang ẩm ướt vào mùa mưa.

Bộ đội đưa các phản gỗ vào phòng sấy diệt rệp.

Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Quang Ngọc, y sĩ của Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, rệp xuất hiện ở phản nằm gây không ít phiền toái cho bộ đội. Khi bị rệp cắn có thể bị dị ứng, nhiễm trùng da, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Đặc biệt, mỗi khi chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới, học viên đào tạo với số lượng lớn, việc khử trùng, xử lý các tấm phản nằm gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị cũng phải định kỳ tổ chức xử lý để hạn chế rệp phát sinh. Từ khi có sáng kiến phòng sấy diệt rệp, đơn vị xử lý việc này tốt hơn nhiều.

Được biết, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã nghiên cứu, đầu tư mua container loại 40 feet để cải tạo thành phòng sấy. Container có kích thước phủ bì dài 12,2m, rộng 2,4m, cao 2,9m; kích thước bên trong dài 12m, rộng 2,3m, cao 2,7m, thể tích 74,5m³. Vỏ container làm bằng thép tấm Corten chịu thời tiết, chống ăn mòn; sàn bằng ván gỗ ép chịu nước.

Bên trong phòng sấy được bố trí hệ thống giá để phản nằm và giá treo quần áo, ba lô, chiếu. Có 10 giá để phản, mỗi giá chứa được 12 tấm, tổng cộng một lượt sấy có thể xếp 120 tấm phản. Ngoài ra, 12 giá treo có thể sử dụng để sấy quần áo, ba lô hoặc chiếu cói. Các giá được thiết kế thuận tiện tháo lắp, giúp việc sắp xếp, đưa vật dụng vào và lấy ra sau khi sấy được dễ dàng.

Hệ thống tạo nhiệt cho phòng sấy gồm 8 quạt sấy gió nóng, công suất 5.000W mỗi quạt, lưu lượng gió 588m³/giờ, sử dụng nguồn điện 220V-50Hz. Theo thiết kế, số lượng quạt có thể nâng lên 10 chiếc. Phòng sấy còn được lắp đồng hồ cảm biến nhiệt, có dải hoạt động từ 0 đến 100°C, giúp người vận hành theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Hệ thống điện sử dụng nguồn ba pha, phân tải thành nguồn một pha để cấp điện cho các quạt sấy; có aptomat tổng và các aptomat chống giật để bảo đảm an toàn.

Trung tá Đặng Trung Kiên, Phó trưởng phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: Theo quy trình vận hành, nhiệt độ trong phòng sấy được duy trì từ 60°C đến 65°C. Khi sấy phản nằm, quần áo, chăn và ba lô, thời gian sấy là 120 phút; đối với chiếu là 60 phút. Sau thời gian sấy, người vận hành tắt các aptomat cấp điện cho máy sấy và duy trì chế độ ủ thêm 30 phút khi thực hiện sấy diệt rệp, đủ để rệp chết hoàn toàn. Nếu nhiệt độ trong phòng cao hơn 65°C, cần tắt bớt aptomat để giảm số lượng máy sấy hoạt động. Phòng sấy được trang bị bảng quy trình vận hành và bảng quy tắc bảo đảm an toàn để bộ đội thực hiện thống nhất.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Vũ Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân cho biết: “Sáng kiến phòng sấy xuất phát từ điều kiện thực tế của đơn vị. Địa bàn đóng quân có gió biển, độ ẩm cao, tạo điều kiện để rệp phát sinh trên các phản gỗ bộ đội nằm. Cùng với đó, vào cuối năm, thời tiết mưa nhiều, trùng với thời điểm bộ đội luyện tập tổng hợp, diễn tập, khiến quần áo mặc không thể phơi khô. Những khó khăn ấy đặt ra yêu cầu phải có giải pháp xử lý phù hợp, chủ động ngay tại đơn vị. Vì vậy, khi sáng kiến phòng sấy diệt rệp được đưa vào sử dụng đã phát huy tác dụng tốt”.

Tuy mới đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn, hiệu quả của phòng sấy đã được thể hiện rõ rệt. Trung tâm đã tổ chức nhiều đợt sấy phản cho các cơ quan, đơn vị, với tổng số gần 3.300 lượt phản. Không chỉ phục vụ nội bộ, đơn vị còn hỗ trợ Lữ đoàn 101 và Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719 sấy hàng trăm tấm phản. Đối với quân trang, phòng sấy đã được sử dụng hai lượt để sấy hàng trăm bộ quần áo cho bộ đội đơn vị bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn tập do thời tiết mưa nhiều, không thể phơi khô; tỷ lệ khô đạt từ 75% đến 80%.

Từ khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, cán bộ, nhân viên Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã nghiên cứu, đưa ra giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng thiết thực. Phòng sấy diệt rệp giúp đơn vị chủ động hơn trong xử lý phản nằm, quân trang, nhất là khi chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới, học viên và trong những đợt thời tiết mưa ẩm kéo dài. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.