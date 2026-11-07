Phong Quang thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời

Đại diện lãnh đạo xã Phong Quang bàn giao bộ đèn năng lượng mặt trời cho các thôn.

Hoạt động thuộc mô hình “Cải tạo cảnh quan - Thắp sáng làng quê, góp phần chung tay thực hiện nông thôn mới” năm 2026, với tổng kinh phí trên 560 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp của người dân.

Theo kế hoạch, hệ thống đèn được lắp đặt trong hai ngày, 7 và 8-11, đưa vào sử dụng từ ngày 9-11. Các thôn phối hợp tổ chức lắp đặt, quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động của công trình.

Mô hình góp phần hoàn thiện hệ thống chiếu sáng đường nông thôn, giúp người dân đi lại thuận tiện, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự; đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.