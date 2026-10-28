Phong Quang tập huấn quảng bá du lịch trên nền tảng số

Cán bộ Công an xã Phong Quang hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số.

Tại Hội nghị, học viên được giới thiệu kiến thức về bản quyền, an toàn thông tin, văn hóa ứng xử trên môi trường mạng và các quy định pháp luật khi đăng tải, chia sẻ thông tin; hướng dẫn xây dựng, quản lý kênh mạng xã hội, lựa chọn nền tảng phù hợp với từng nhóm sản phẩm và đối tượng khách hàng.

Các học viên cũng được thực hành chụp ảnh, quay video bằng điện thoại thông minh, viết nội dung, thiết kế bài đăng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, di sản văn hóa và điểm đến của địa phương; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn trong xây dựng, vận hành các kênh truyền thông tại cơ sở.

Các học viên tham dự buổi tập huấn.

Thông qua tập huấn, xã Phong Quang hướng tới nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho người dân và các chủ thể du lịch, qua đó quảng bá sản phẩm địa phương, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.