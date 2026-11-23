Lãnh đạo xã Phong Quang trao Quyết định thành lập câu lạc bộ cho các nghệ nhân.

Với 25 thành viên là nghệ nhân dân gian và hạt nhân văn nghệ của một số thôn trên địa bàn, Câu lạc bộ duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ, tập trung sưu tầm, phục dựng và truyền dạy các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống.

Sau khi đi vào hoạt động, các thành viên được hướng dẫn hát Then, chơi đàn Tính, hát Sli, Lượn, Phong slư và luyện tập các tiết mục biểu diễn.

UBND xã hỗ trợ trang phục nữ dân tộc, phụ kiện và đạo cụ biểu diễn, đồng thời trao tặng đàn Tính cho Câu lạc bộ tại buổi ra mắt.

Nghệ nhân Lưu Đình Hỷ, thành viên Câu lạc bộ biểu diễn tiết mục Then cổ tại chương trình.

Tại buổi giao lưu, các thành viên Câu lạc bộ và đội văn nghệ các thôn đã biểu diễn nhiều tiết mục dân ca, dân vũ. Từ hoạt động của câu lạc bộ, xã Phong Quang hướng tới mở rộng phong trào gìn giữ văn hóa truyền thống ở các thôn, từng bước gắn hoạt động văn nghệ dân gian với phát triển du lịch cộng đồng.