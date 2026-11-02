Phong Quang phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Đại diện Ủy ban MTTQ xã Phong Quang tiếp nhận ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phong Quang quan tâm huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sinh kế và điều kiện sản xuất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại Chương trình, Ủy ban MTTQ xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Nguồn lực vận động nhằm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hợp tác xã và một số nhà hảo tâm trên địa bàn đã trực tiếp ủng hộ tại chương trình.

Đợt cao điểm vận động được triển khai từ ngày 17-10 đến hết ngày 18/11/2026, nhằm huy động thêm nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.