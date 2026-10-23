Phong Quang chú trọng tạo nguồn đảng viên trẻ

Một buổi Lễ kế nạp đảng viên ở xã vùng cao Phong Quang.

Thay vì chỉ tập trung tuyên truyền lý luận, cấp ủy chú trọng đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp ngay trên quê hương, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại thôn Nà Lồm, nơi 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, Chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng hộ gia đình, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế.

Thông qua những việc làm thiết thực, thanh niên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đó tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Bí thư Chi bộ thôn Nà Lồm Triệu Thị Nguyệt cho biết: Muốn thu hút thanh niên, Chi bộ phải luôn đồng hành với đời sống của họ. Vì vậy, Chi bộ đã giao những đảng viên nòng cốt trực tiếp hướng dẫn bà con cách thức phát triển kinh tế. Từ các phong trào, hoạt động thiết thực tại địa phương, nhiều quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số đã trưởng thành, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhờ đó, Chi bộ đã kết nạp được....

Đảng ủy xã Phong Quang xác định chất lượng kết nạp là tiêu chí hàng đầu, kiên quyết không chạy theo số lượng. Hằng năm, 100% quần chúng trước khi được xem xét kết nạp đều được thử thách thông qua những phần việc cụ thể tại địa phương, từ tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông liên bản đến phát huy vai trò nòng cốt trong các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Quá trình rèn luyện từ thực tiễn giúp quần chúng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để cấp ủy đánh giá phẩm chất, năng lực và động cơ phấn đấu trước khi xem xét kết nạp Đảng.

Anh Đặng Văn Hợi, Trưởng thôn Bản Bung, một đảng viên trẻ, chia sẻ: Bản thân tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Trên cương vị Trưởng thôn, lại là người trẻ, tôi càng phải gương mẫu, tích cực rèn luyện để đáp ứng yêu cầu công việc và xứng đáng với sự tin tưởng của bà con dân bản.

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng tại Phong Quang không chỉ đến từ các phong trào thi đua, mà còn bắt nguồn từ việc giao chỉ tiêu sát thực tế cho từng tổ chức cơ sở đảng, gắn phát triển đảng viên với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, công tác tạo nguồn từng bước đi vào nền nếp, phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương vùng cao.

Đồng chí Hà Minh Tú, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Phong Quang, cho biết: Chúng tôi giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, gắn việc kết nạp đảng viên mới với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù vùng cao. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ vừa vững vàng về tư tưởng chính trị, vừa giỏi làm kinh tế, trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con.

Nhờ đổi mới phương thức tạo nguồn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Phong Quang đã kết nạp được 18 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy xã và Kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2026-2030 đề ra. Kết quả này nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 565 đồng chí, sinh hoạt tại 22 chi bộ trực thuộc.