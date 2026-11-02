Phong phú, gần gũi và hướng về cơ sở

Gắn tuyên truyền pháp luật với xây dựng làng đoàn kết

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là ra mắt mô hình "Làng quân dân, làng đoàn kết", cụ thể hóa việc gắn công tác dân vận với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong xây dựng địa bàn an toàn, đoàn kết, ổn định.

Lễ ra mắt mô hình "Làng quân dân, làng đoàn kết". Ảnh Trọng Vinh

Thông qua mô hình, Trung đoàn 38 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, tích cực tham gia xây dựng địa phương.

Thực hiện Đề án 1371, Trung đoàn mong muốn thông qua những hoạt động thiết thực sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; đồng thời chăm lo đời sống, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì, phát huy hiệu quả mô hình "Làng quân dân, làng đoàn kết", góp phần xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chương trình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trên địa bàn xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2026”. Ảnh: Trọng Vinh

Trong Đêm hội quân dân với chủ đề "Vững niềm tin, sắt son tình đoàn kết", Trung đoàn 38 phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13, Công an xã Đak Pơ tuyên truyền các nội dung pháp luật thiết thực, tập trung vào Luật Hôn nhân và gia đình; quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; những vấn đề cần chú ý khi sử dụng không gian mạng.

Các nội dung được truyền đạt bằng hình thức dễ hiểu, kết hợp giao lưu, hỏi đáp và trò chơi tương tác, giúp người dân dễ tiếp thu, ghi nhớ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh những hành vi vi phạm trong cuộc sống.

Cũng trong chuỗi hoạt động, Trung đoàn phối hợp với các trường học trên địa bàn xã Ya Hội, xã Đak Pơ tổ chức tuyên truyền các chuyên đề pháp luật, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị đồng thời triển khai tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương; phát tờ rơi bằng hai thứ tiếng Kinh - Bahna và tặng móc khóa gắn mã QR về pháp luật.

Việc kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, từ trao đổi trực tiếp, tài liệu song ngữ đến ứng dụng mã QR, góp phần tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận, tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Những phần quà gửi gắm tình cảm người lính

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, Trung đoàn 38 tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí và "Gian hàng 0 đồng" dành tặng nhân dân.

Nhiều sản phẩm được trao tặng là thành quả tăng gia sản xuất do cán bộ, chiến sĩ đơn vị chăm sóc, vun trồng; những bộ quần áo, đồ dùng học tập cũng được cán bộ, chiến sĩ tự nguyện quyên góp, gửi đến các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và tinh thần tương thân, tương ái của người lính đối với đồng bào, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực để các em học sinh học tập. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ ân cần trao quà, thăm hỏi, trò chuyện cùng bà con tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.

Cán bộ Trung đoàn 38 phát tài liệu, tuyên truyền pháp luật cho người dân trong chuỗi hoạt động thực hiện Đề án 1371. Ảnh: Trọng Vinh

Không khí chương trình thêm sôi nổi với các tiết mục hát, múa, tốp ca, vũ điệu do đội văn nghệ xung kích Trung đoàn và đội văn nghệ địa phương biểu diễn. Đặc biệt, phần trình diễn đàn Goong, giao lưu cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương đã tạo sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần ở cơ sở.

Trong chương trình, đơn vị còn phối hợp khánh thành, bàn giao cổng chào làng Krông H’ra, tặng quà các hộ nghèo. Những công trình, phần việc cụ thể góp phần chăm lo đời sống cộng đồng, cải thiện cảnh quan khu dân cư, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, ra mắt mô hình "Làng quân dân, làng đoàn kết", khánh thành và bàn giao cổng chào làng Krông H’ra, tặng quà và hỗ trợ nhân dân đều có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, chăm lo đời sống cộng đồng và củng cố tình đoàn kết quân dân.

Gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với chăm lo đời sống nhân dân, chuỗi hoạt động của Trung đoàn 38 góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cơ sở, bồi đắp sự gắn bó giữa đơn vị và địa phương. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục duy trì, phát huy những cách làm hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh và củng cố thế trận lòng dân.