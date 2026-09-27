Phong Nha mạch sống của rừng già

ĐNCT - Huỳnh Thúc Kháng là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của thế kỷ XX. “Cả đời cụ Huỳnh không màng danh vị, không cần lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”. Hiếm có người nào được Bác Hồ đánh giá cao và dành tình cảm đặc biệt như vậy.