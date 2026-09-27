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Phong Nha mạch sống của rừng già

Phong Nha là bản hòa ca của núi rừng, sông suối và những tầng địa chất kỳ vĩ, nơi sự sống nảy nở và lan tỏa qua hàng triệu năm tiến hóa. Từ những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống hang động tráng lệ đến muôn loài động vật, thực vật, tất cả tạo nên một hệ sinh thái độc đáo, quý giá.

Báo Quảng Trị
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Bộ ảnh là lời tri ân thiên nhiên kỳ diệu và những con người đang âm thầm gìn giữ mạch sống của rừng già Phong Nha.

Quá trình hình thành thạch nhũ 

Quá trình hình thành thạch nhũ 

Niệc mỏ vằn

Niệc mỏ vằn

Tuần tra bảo vệ rừng bách xanh 500 năm tuổi

Tuần tra bảo vệ rừng bách xanh 500 năm tuổi

Cá thể hổ Đông Dương trong khu bảo tồn Phong Nha

Cá thể hổ Đông Dương trong khu bảo tồn Phong Nha

Hùng vỹ địa hình karst 

Hùng vỹ địa hình karst 

Ảnh: Nguyễn Hải

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202609/phong-nha-mach-song-cua-rung-gia-72e7ec5/