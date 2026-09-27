Phong Nha mạch sống của rừng già
Phong Nha là bản hòa ca của núi rừng, sông suối và những tầng địa chất kỳ vĩ, nơi sự sống nảy nở và lan tỏa qua hàng triệu năm tiến hóa. Từ những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống hang động tráng lệ đến muôn loài động vật, thực vật, tất cả tạo nên một hệ sinh thái độc đáo, quý giá.
Bộ ảnh là lời tri ân thiên nhiên kỳ diệu và những con người đang âm thầm gìn giữ mạch sống của rừng già Phong Nha.
Ảnh: Nguyễn Hải
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202609/phong-nha-mach-song-cua-rung-gia-72e7ec5/