Phong Nha-Kẻ Bàng giành hai giải thưởng World Travel Awards - Ảnh: H.H.N

Đây là lần thứ hai Phong Nha-Kẻ Bàng đoạt đồng thời hai giải thưởng tại World Travel Awards, qua đó tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của điểm đến cũng như những giá trị nổi bật về thiên nhiên, cảnh quan và đa dạng sinh học.

Trong đó, danh hiệu điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam ghi nhận vị trí của Phong Nha-Kẻ Bàng trong nhóm những điểm đến thiên nhiên nổi bật của Việt Nam. Ở phạm vi khu vực, danh hiệu Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á tiếp tục đưa tên tuổi Phong Nha-Kẻ Bàng vào nhóm các điểm đến vườn quốc gia được World Travel Awards vinh danh tại châu Á.

Phong Nha-Kẻ Bàng sở hữu hệ thống núi đá vôi, hang động, sông ngầm và rừng tự nhiên có giá trị đặc biệt. Quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm đã tạo nên hệ thống cảnh quan và hang động nổi bật, trong đó có Phong Nha, Thiên Đường, hang Én và Sơn Đoòng.

Bên cạnh giá trị địa chất, địa mạo, khu vực còn có hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Những giá trị này tạo nền tảng để Phong Nha-Kẻ Bàng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, khám phá và trải nghiệm, đồng thời đặt yêu cầu bảo tồn di sản và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Việc Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp tục được vinh danh tại World Travel Awards 2026 tạo thêm một dấu mốc trong quá trình quảng bá hình ảnh điểm đến, đặc biệt trong bối cảnh du lịch thiên nhiên và du lịch trải nghiệm ngày càng được quan tâm. Từ những giá trị được hình thành qua hàng trăm triệu năm, Phong Nha-Kẻ Bàng đang tiếp tục được biết đến rộng rãi hơn trên bản đồ du lịch quốc tế-không chỉ là một di sản thiên nhiên của Việt Nam mà còn là một điểm đến thiên nhiên, và một vườn quốc gia được quốc tế ghi nhận.