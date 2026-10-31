Phong Nha - Kẻ Bàng nghiên cứu ứng dụng công nghệ bay không người lái để giữ rừng

Sáng 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan để xem xét phương án ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong công tác quản lý, giám sát và bảo vệ rừng.

Khung cảnh núi rừng hùng vĩ tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi công nghệ UAV được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng. Ảnh Hoàng An

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu, đưa các giải pháp công nghệ phù hợp vào công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, UAV được xem là một hướng tiếp cận có nhiều tiềm năng, nhất là đối với những khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở mà lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chức năng gặp khó khăn khi tuần tra trực tiếp.

Không chỉ hỗ trợ quan sát từ trên cao, thiết bị này còn có thể giúp phát hiện sớm những dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng, theo dõi diễn biến rừng, nhận diện nguy cơ cháy rừng và hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai. Nếu được tổ chức vận hành bài bản, UAV có thể trở thành công cụ bổ trợ hữu ích, giúp lực lượng quản lý rừng chủ động hơn trong nắm bắt tình hình và xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Từ định hướng đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi về tính khả thi của phương án. Các vấn đề được đặt ra không chỉ là khả năng bay, ghi hình hay giám sát của thiết bị, mà còn bao gồm kinh phí đầu tư, nhân lực vận hành, quy trình khai thác dữ liệu, thủ tục cấp phép bay và cơ chế phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ.

Thực tế, yêu cầu này xuất phát từ đặc thù quản lý của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hiện Ban Quản lý vườn được giao quản lý hơn 121.764ha đất có rừng tự nhiên. Với địa hình núi đá vôi bị chia cắt mạnh, nhiều khu vực có độ dốc lớn, hiểm trở và khó tiếp cận, việc tổ chức tuần tra thường xuyên trên toàn bộ diện tích rừng luôn đặt ra không ít áp lực về nhân lực, thời gian và phương tiện.

Trong điều kiện đó, ứng dụng công nghệ không đơn thuần là bổ sung thiết bị hiện đại, mà hướng đến giải quyết những khó khăn cụ thể trong thực tiễn quản lý. Tuy nhiên, để UAV phát huy hiệu quả, cần tính toán kỹ khả năng thích ứng với địa hình, điều kiện thời tiết, phạm vi hoạt động cũng như năng lực tiếp nhận và xử lý dữ liệu của lực lượng tại chỗ. Những vướng mắc về pháp lý, kinh phí và nhân lực cũng cần được làm rõ trước khi triển khai.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, xây dựng phương án ứng dụng UAV vào công tác quản lý, giám sát và bảo vệ rừng. Trước mắt, tỉnh định hướng xem xét triển khai thí điểm tại một số khu vực có điều kiện phù hợp.

Quá trình xây dựng phương án phải đánh giá đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, phương thức vận hành, nguồn kinh phí, điều kiện pháp lý và hiệu quả thực tế. Việc lựa chọn thiết bị, công nghệ cần bám sát đặc điểm địa hình, quy mô diện tích rừng và khả năng tổ chức thực hiện của đơn vị quản lý.

Từ kết quả thí điểm, tỉnh sẽ có thêm cơ sở để đánh giá tính hiệu quả, khả năng ứng dụng rộng rãi của công nghệ UAV trong bảo vệ rừng. Đây cũng là hướng đi nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên rừng, góp phần bảo vệ bền vững hệ sinh thái và các giá trị thiên nhiên đặc biệt của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.