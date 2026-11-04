Phong Nha - Kẻ Bàng mở rộng không gian bảo tồn, phát triển bền vững

Phong Nha - Kẻ Bàng thành Khu du lịch cấp tỉnh.

Ngày 4/11, tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam năm 2026.

Tham dự hội nghị có đại diện UNESCO, các tổ chức quốc tế, cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện 12 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam cùng các nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới không đơn thuần là không gian bảo tồn thiên nhiên mà còn là nơi kết nối tri thức khoa học với kinh nghiệm bản địa, gắn nỗ lực của từng địa phương với mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh các giá trị của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo ông Hoàng Nam, Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ nổi tiếng với hệ thống hang động kỳ vĩ, hệ sinh thái đa dạng và nhiều loài động, thực vật quý hiếm mà còn là không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với đời sống cộng đồng.

Việc được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam tiếp tục khẳng định những giá trị nổi bật của Phong Nha - Kẻ Bàng trên bản đồ di sản thiên nhiên thế giới.

Ông Hoàng Nam nhấn mạnh, việc phát huy giá trị các Khu Dự trữ sinh quyển cần gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kiều Văn Hoan, Chủ tịch MAB Việt Nam nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng của mạng lưới khi Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam.

Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, mạng lưới đã mở rộng trên nhiều vùng sinh thái, cảnh quan và không gian văn hóa, góp phần kết nối bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Chủ tịch MAB Việt Nam, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới không chỉ là danh hiệu quốc tế mà còn là mô hình quản lý kết hợp ba chức năng: Bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa; phát triển kinh tế - xã hội bền vững; hỗ trợ nghiên cứu khoa học, giáo dục và nâng cao năng lực.

Giá trị thực chất của mỗi khu không chỉ thể hiện ở diện tích, tài nguyên được bảo vệ mà còn ở hiệu quả quản lý, sự tham gia của các bên và lợi ích thiết thực mang lại cho cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất tăng cường phối hợp giữa các bên, kiện toàn cơ chế quản lý và lồng ghép mục tiêu bảo tồn vào quy hoạch, kế hoạch phát triển địa phương.

Ông Nguyễn Nam Khánh, đại diện Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao), Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đề xuất chuyển các giá trị sinh thái thành lợi ích thiết thực cho cộng đồng thông qua phát triển du lịch sinh thái, chi trả dịch vụ môi trường rừng, xây dựng sản phẩm đặc trưng gắn với Khu Dự trữ sinh quyển và nghiên cứu cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho bảo tồn; bảo đảm người dân được tham gia, hưởng lợi công bằng và có sinh kế ổn định.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu trao đổi kết quả hoạt động của Mạng lưới MAB Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế và ứng dụng nền tảng số trong quản lý các Khu Dự trữ sinh quyển.

Hoạt động trưng bày hình ảnh, tư liệu và sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương góp phần giới thiệu những giá trị thiên nhiên, văn hóa cùng các mô hình sinh kế gắn với bảo tồn.