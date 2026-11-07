Phòng ngừa vững chắc, ứng phó kịp thời - Chủ động đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh dịp cuối năm

Không dừng lại ở những bài giảng lý thuyết, buổi huấn luyện còn chú trọng trao đổi kiến thức, tương tác và giải đáp các câu hỏi liên quan đến công tác PCCC tại cơ sở. Thông qua những hình ảnh minh họa trực quan và các tình huống thực tế, cán bộ tuyên truyền giúp học viên nhận diện nguy cơ cháy, nổ, tìm hiểu phương pháp phòng ngừa, cách xử lý khi phát hiện sự cố và trách nhiệm của lực lượng tại chỗ. Qua đó, những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được trao đổi, giải đáp, giúp học viên hiểu rõ hơn và vận dụng kiến thức vào hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền kiến thức về PCCC và CNCH.

Đặc biệt, nội dung cứu nạn, cứu hộ được lồng ghép thông qua các tình huống hỗ trợ, sơ cứu và di chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là kỹ năng có ý nghĩa thiết thực tại các cơ sở kinh doanh, nơi một sự cố cháy, nổ không chỉ đe dọa tài sản mà còn có thể gây nguy hiểm cho khách hàng và nhân viên. Trong những thời điểm khẩn cấp, việc nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bị nạn, tổ chức thoát nạn và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có vai trò quan trọng trong việc hạn chế thương vong.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Từ những kiến thức được trang bị, các cán bộ, công nhân viên cơ sở trực tiếp bước vào các tình huống thực hành dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Tại đây, lực lượng PCCC cơ sở thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định, rèn luyện kỹ thuật tiếp cận và thao tác chữa cháy ban đầu. Tiếp đó, các thành viên được hướng dẫn triển khai vòi, lăng chữa cháy, phối hợp tổ chức đội hình và sử dụng nước để khống chế đám cháy. Việc trực tiếp thao tác với phương tiện giúp toàn thể nhân viên siêu thị hiểu rõ hơn cách sử dụng, nâng cao sự chủ động và khả năng phối hợp khi phải đối mặt với tình huống thực tế.

Thông qua buổi huấn luyện, lực lượng PCCC cơ sở có thêm cơ hội củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu. Bởi khi sự cố xảy ra, lực lượng tại chỗ chính là những người đầu tiên có thể phát hiện, ứng phó và hỗ trợ người gặp nạn. Chủ động phòng ngừa, thành thạo kỹ năng, sẵn sàng ứng phó – đó không chỉ là yêu cầu trong công tác PCCC mà còn là trách nhiệm đối với sự an toàn của mỗi người và cả cộng đồng.