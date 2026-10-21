Phòng ngừa vi phạm tại các cơ sở karaoke

Trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có 2.616 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, trong đó có 810 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, thuộc quản lý của công an cấp xã. Thực tế cho thấy công tác quản lý còn nhiều vấn đề cần quan tâm, nhất là kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tại phường Nếnh, công tác này được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an bởi đây là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân, người lao động. Hoạt động kinh doanh phát triển mạnh kéo theo nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Cán bộ Công an phường Nếnh tổ chức kiểm tra lưu trú, test nhanh ma túy đối với các nhân viên của cơ sở karaoke HT5.

Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Công an phường Nếnh thông tin, địa bàn hiện có 253 cơ sở kinh doanh có điều kiện, gồm 70 cơ sở karaoke hoạt động chủ yếu vào buổi tối, trong không gian phòng kín kéo theo nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép ma túy, phát sinh vi phạm về quản lý lao động, gây rối trật tự công cộng... Từ đầu năm đến nay, Công an phường tổ chức 140 lượt kiểm tra, phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 50 triệu đồng.

Đơn cử như ngày 25/8, khi kiểm tra phòng VIP 2 của karaoke G8 tại tổ dân phố Ninh Khánh, Công an phường đã tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy đối với nam khách hàng Nguyễn Hữu Tr (sinh năm 2001), là công nhân tạm trú tại tổ dân phố này. Kết quả xét nghiệm cho thấy Tr dương tính với Ketamine và khai nhận đã mua ma túy trên địa bàn để sử dụng. Quá trình xác minh, lực lượng công an bắt giữ Lê Minh D (sinh năm 2005) ở phường Vân Hà để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai mẫu chất nghi là Ketamine bị thu giữ có tổng khối lượng 1,3904 gam. D bị tạm giữ ngày 26/8.

Trong 9 tháng năm 2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xử lý 5 vụ việc với 44 người liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 4 vụ án với 13 bị can. Đồng thời, phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hành vi mua bán khí nitơ oxit (N₂O), thường gọi là khí cười. Đáng chú ý, ngày 31/7, khi kiểm tra cơ sở karaoke Vũ Gia tại phường Kinh Bắc, tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện 12 người có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy, trong đó có 8 người Trung Quốc.

Các vụ việc cho thấy, những hạn chế trong công tác quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có thể là điều kiện để đối tượng lợi dụng làm địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bởi vậy, lực lượng công an, nhất là công an xã, phường cần nắm chắc tình hình, giám sát hoạt động thực tế và kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Người đứng đầu cơ sở cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý nhân viên, chấp hành các quy định liên quan và phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

9 tháng năm 2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xử lý 5 vụ việc với 44 người liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 4 vụ án với 13 bị can. Đồng thời, phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hành vi mua bán khí nitơ oxit (N₂O), thường gọi là khí cười.

Cùng với kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, công an xã, phường cần phân công cán bộ phụ trách địa bàn rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; hướng dẫn chủ cơ sở chấp hành quy định pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Mới đây, Công an phường Lương Tài và Công an xã Phật Tích tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, tập trung vào việc chấp hành quy định về an ninh, trật tự, điều kiện kinh doanh và quản lý cư trú. Tại phường Võ Cường, công tác kiểm tra cũng được gắn với kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự và tội phạm về ma túy. Riêng tháng 8/2026, Công an phường đã tổ chức kiểm tra nhanh ma túy đối với 135 quản lý, nhân viên làm việc tại các cơ sở này phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Bên cạnh đó, sự chủ động của chủ cơ sở đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm. Anh Nguyễn Văn Huy, chủ cơ sở karaoke HT5, tổ dân phố Tam Tầng, phường Nếnh chia sẻ: “Khi có nhân viên mới đến, cơ sở thực hiện khai báo lưu trú, quán triệt nhân viên cảnh giác với khách có dấu hiệu sử dụng ma túy, chất kích thích; phối hợp với Công an phường test nhanh nhân viên hằng tuần. Khi phát hiện khách gây mất trật tự hoặc có dấu hiệu sử dụng ma túy, nhân viên báo quản lý để liên hệ Công an phường phối hợp xử lý”.

Cùng đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) duy trì kiểm tra chuyên đề, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm. Thượng tá Lê Việt Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết: “Phòng thường xuyên ban hành thông báo, hướng dẫn công an cấp xã tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, tổ công tác chuyên đề thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội duy trì trung bình 2 - 3 lượt kiểm tra/tuần. Qua đó kịp thời xử lý sai phạm, hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh công an cấp xã trong nắm tình hình, kiểm tra, giám sát địa bàn”.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, công tác nắm tình hình, kiểm tra cần được duy trì thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với hướng dẫn cơ sở khắc phục thiếu sót, bảo đảm điều kiện kinh doanh an toàn về an ninh, trật tự. Quản lý chặt chẽ và kịp thời khắc phục hạn chế chính là cách ngăn chặn vi phạm từ gốc, không để cơ sở kinh doanh bị lợi dụng làm nơi phát sinh tội phạm, góp phần giữ bình yên địa bàn.