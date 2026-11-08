Phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm cho lứa tuổi học sinh

Dự thảo quy định mới về bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào việc ghi nhận sáng chế, công trình đặc thù, tiêu chí đánh giá theo từng ngành và yêu cầu ngoại ngữ. Các trường cho rằng, trao quyền tự chủ cần đi cùng hệ thống tiêu chuẩn rõ ràng, định lượng được và phù hợp với đặc thù đào tạo, nghiên cứu.