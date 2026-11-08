Phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm cho lứa tuổi học sinh
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), các địa phương trên địa bàn Thủ đô đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh. Vừa qua, UBND xã Kiều Phú phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.300 học sinh Trường THPT Minh Khai. Chương trình được thiết kế trực quan, lồng ghép các tình huống thực tế sinh động, giúp các em nhận diện rõ ranh giới pháp lý và trang bị kỹ năng tự bảo vệ, từ chấp hành an toàn giao thông đến ứng xử an toàn trên không gian mạng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phong-ngua-vi-pham-phap-luat-tu-som-cho-lua-tuoi-hoc-sinh-1764952.html