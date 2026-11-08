Phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm cho lứa tuổi học sinh
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh, sáng 7/1, UBND xã Kiều Phú đã phối hợp cùng Trường Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1.300 học sinh tại Trường THPT Minh Khai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phong-ngua-vi-pham-phap-luat-tu-som-cho-lua-tuoi-hoc-sinh-246261108205108243.htm