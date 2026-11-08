Phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm cho lứa tuổi học sinh

Giáo dục pháp luật trong nhà trường không còn là những tiết học lý thuyết khô khan, mà đang được đổi mới bằng những hình thức vô cùng sinh động. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Tại đây, các em học sinh Thủ đô đã tự tin đưa những câu chuyện pháp luật đời thường lên sân khấu một cách hấp dẫn và đầy sáng tạo.