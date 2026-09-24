Phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Kế hoạch đề ra các yêu cầu gồm: 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp được quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa ANPTT. 100% các sở, ban, ngành, địa phương đưa nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ANPTT vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa ANPTT. 100% các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng đầu mối và cơ chế phối hợp truyền thông về các vấn đề liên quan đến ANPTT. Hằng năm, tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm cấp thành phố, cấp sở, ngành và địa phương gắn với các nguy cơ, thách thức ANPTT nổi lên theo từng địa phương, lĩnh vực; từng bước nâng cao năng lực xử lý tin giả, thông tin sai lệch và khủng hoảng truyền thông.

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình điểm của thành phố về tuyên truyền, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa ANPTT. Từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả trong cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các địa bàn trọng điểm.

Mục đích đề ra của Kế hoạch số 269 là nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; lấy chuyển đổi số và truyền thông số làm hướng đột phá. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; nâng cao hiệu quả truyền thông, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tin giả, thông tin sai lệch. Gắn tuyên truyền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và hiệu quả. Tăng cường định hướng dư luận xã hội, củng cố sức đề kháng của cộng đồng trước các nguy cơ ANPTT…