Ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý là những địa điểm thường xuyên diễn ra hoạt động giao dịch, lưu giữ lượng lớn tiền và tài sản có giá trị.

Kiểm tra, tập huấn các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cuối năm.

Đây cũng là những mục tiêu tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng phạm tội nhắm đến, nhất là trong bối cảnh phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí, công cụ nguy hiểm hoặc lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước tình hình đó, việc chủ động rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên, lực lượng bảo vệ tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Kiểm tra hệ thống camera giám sát.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng An ninh kinh tế và Công an phường Hạc Thành thành lập đoàn công tác, chia thành 3 tổ, tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 27 chi nhánh, hội sở, phòng giao dịch ngân hàng theo từng tuyến địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở, trong đó chú trọng hệ thống camera giám sát, thiết bị báo động, phương tiện thông tin liên lạc, hệ thống kiểm soát ra vào; việc bố trí lực lượng bảo vệ, quy trình quản lý tiền, tài sản và phương án bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Đặc biệt, đoàn công tác tập trung rà soát khả năng phát hiện dấu hiệu bất thường, nhận diện đối tượng nghi vấn, kích hoạt hệ thống báo động, thông tin cho lực lượng Công an và phương án xử lý khi xảy ra các tình huống cướp, cướp giật hoặc đột nhập trộm cắp tài sản.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng Công an kịp thời chỉ ra những sơ hở, hạn chế và nguy cơ có thể bị các đối tượng lợi dụng, đồng thời hướng dẫn các đơn vị bổ sung, hoàn thiện phương án bảo vệ phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ sở.

Song song với công tác kiểm tra, khảo sát, lực lượng Công an còn trực tiếp tuyên truyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Cán bộ, nhân viên và lực lượng bảo vệ được hướng dẫn kỹ năng nhận diện đối tượng nghi vấn, nâng cao cảnh giác, sử dụng các thiết bị kỹ thuật an ninh, kích hoạt hệ thống báo động và phối hợp xử lý khi phát sinh tình huống phức tạp.

Thông qua hoạt động này, các đơn vị được nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong công tác tự bảo vệ, chủ động rà soát, khắc phục những thiếu sót trong quy trình quản lý, vận hành trang thiết bị an ninh; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng Công an để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Việc kiểm tra, khảo sát và tuyên truyền tại 27 ngân hàng, tổ chức tín dụng không chỉ góp phần nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm mà còn giúp các đơn vị chủ động hơn trong xây dựng phương án bảo vệ, hạn chế nguy cơ bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Thời gian tới, việc duy trì cảnh giác, thường xuyên kiểm tra hệ thống trang thiết bị, rà soát quy trình bảo vệ và nâng cao kỹ năng ứng phó cho cán bộ, nhân viên, lực lượng bảo vệ sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.