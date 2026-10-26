Phòng ngừa trộm cắp tài sản thời điểm cuối năm

Trước tình hình đó, lực lượng công an đã tập trung đấu tranh, xử lý, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này.

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của công ty trong Khu công nghiệp Biên Hòa bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: C.T.V

Còn diễn biến phức tạp

Theo Công an thành phố, thời gian vừa qua, trộm cắp tài sản tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng sự chủ quan, sơ hở trong quản lý tài sản để trộm xe máy, đột nhập nhà dân, nhà trọ hoặc kho hàng của doanh nghiệp, chiếm đoạt những tài sản có giá trị và dễ tiêu thụ như: tiền, vàng, máy tính, điện thoại di động, xe máy.

Như ngày 7-10, anh Đ.Q.H. (ở xã Thống Nhất), dựng xe máy bên ngoài nhà một người quen trên quốc lộ 20, đoạn qua ấp Bạch Lâm, xã Thống Nhất thì bị kẻ gian lấy trộm. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thống Nhất đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định đối tượng Lê Nhật Hào (26 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) đã lấy trộm chiếc xe trên. Đối tượng cùng tang vật sau đó bị bắt giữ, xử lý theo quy định.

Trong khi đó ngày 30-9, tại xã Xuân Thành, lực lượng công an xã cũng nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhóm 3 đối tượng tham gia vụ trộm một máy biến áp trị giá khoảng 5 triệu đồng trong khuôn viên của một nhà thờ ở khu vực này. Các đối tượng này sau đó đã bị lập hồ sơ xử lý.

Ngoài các vụ trộm đột nhập tại các địa bàn khu dân cư, tình trạng người lao động lợi dụng các hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện hành vi trộm cắp vẫn còn diễn ra.

Đầu tháng 10-2026, Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam về việc phát hiện thiếu 3 tấn hạt nhựa trị giá hơn 263 triệu đồng. Quá trình cơ quan công an vào cuộc xác minh, có 5 người gồm: tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho của công ty đến đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, những người này thừa nhận đã thực hiện 3 lần trộm cắp, chiếm đoạt 3 tấn hạt nhựa nói trên trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9-2026.

Từ các vụ việc trên cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng sơ hở trong quản lý, bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. Chính vì vậy, ngoài sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức cảnh giác của người dân, cơ quan, doanh nghiệp cần được nâng cao để hạn chế các vụ việc tương tự.

Theo Công an thành phố, tội phạm trộm cắp tài sản luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong những tháng đầu năm 2026, trộm cắp tài sản chiếm gần 25%. Thủ đoạn của tội phạm chủ yếu là lợi dụng sơ hở của nạn nhân để trộm cắp xe gắn máy và đột nhập vào nhà dân, nhà trọ hoặc kho hàng của các công ty để chiếm đoạt hàng hóa, tài sản có giá trị cao.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Trước nguy cơ hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là vào những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an là tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tổ chức tuần tra, kiểm soát phù hợp với đặc điểm từng khu vực, tập trung vào những tuyến, địa bàn và khung giờ tiềm ẩn nguy cơ.

Chỉ đạo trong các buổi giao ban hằng tuần, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Công an các đơn vị, nhất là công an các địa phương tập trung hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2026, về đích các nhiệm vụ với mục tiêu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của năm 2026. Đồng thời chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến trật tự xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương phải xác định lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm là lĩnh vực đặc biệt quan trọng cần tập trung chỉ đạo, nguồn lực để thực hiện. Qua đó quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng và phải kéo giảm bằng được chỉ tiêu 10% số vụ phạm tội trật tự xã hội. Lực lượng công an phải tập trung điều tra, khám phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng tội phạm chuyên nghiệp gây bức xúc trong nhân dân.

Đề cập đến vấn đề này, tại Hội nghị giao ban công tác an ninh, trật tự quý III-2026 với các doanh nghiệp thuộc các KCN: Long Thành, An Phước, Long Đức và KCN công nghệ cao Long Thành, Trung tá Vũ Thành Bắc, Trưởng Đồn Công an KCN Long Thành đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục củng cố lực lượng bảo vệ cơ sở, tăng cường trao đổi thông tin qua đường dây nóng với lực lượng công an, phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đối với doanh nghiệp, cần kiểm soát chặt quy trình nhập, xuất và vận chuyển hàng hóa; phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận; tổ chức kiểm kê định kỳ, đột xuất để phát hiện sớm chênh lệch. Hệ thống camera cần được bố trí tại cổng ra vào, kho hàng, bãi xe và khu vực xuất nhập, bảo đảm hoạt động ổn định, lưu trữ dữ liệu phục vụ xác minh khi cần thiết.

Phòng ngừa trộm cắp tài sản trong những tháng cuối năm là nhiệm vụ cần sự vào cuộc thường xuyên của lực lượng công an, trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp và ý thức tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân. Sự chung tay đó sẽ góp phần rất lớn vào công tác đấu tranh, phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.