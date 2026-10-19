Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 2, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh

Qua thảo luận, các ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp này đã được tiếp thu, chỉnh lý khá căn bản và toàn diện. Trong thời gian ngắn kể từ sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất đến nay, cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Bộ luật theo hướng bảo đảm các nguyên tắc đặt ra.

Các đại biểu tại Tổ 2, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh

Theo các đại biểu, việc sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự là cần thiết nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm vừa đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc; khắc phục những vướng mắc, bất cập của Bộ luật Hình sự hiện hành, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Các đại biểu tại Tổ 2, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh

Đại biểu nhất trí việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, vừa thể hiện chính sách hình sự nhân văn, vừa tạo thuận lợi hơn cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự, dẫn độ và tương trợ tư pháp.

ĐBQH Lê Văn Đông (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu

Đại biểu cũng nhất trí mở rộng phạm vi xử lý hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội; cho rằng quy định này đã thể hiện phương châm phòng ngừa tội phạm từ sớm, không đợi đến khi hậu quả xảy ra mới xử lý. Đây cũng là biện pháp mạnh, thiết thực nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

ĐBQH Lê Quốc Hùng (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu

Đại biểu cũng đánh giá cao các nội dung sửa đổi nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó có quy định liên quan đến chính sách giảm hình phạt đối với người phạm tội tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị cùng các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện.

ĐBQH Tạ Văn Đẹp (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu

Đây là chính sách quan trọng, thể hiện rõ chủ trương vừa xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội, vừa khuyến khích người phạm tội tự giác nhận trách nhiệm, hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và tích cực khắc phục hậu quả, khuyến khích người phạm tội hợp tác, qua đó góp phần làm sáng tỏ sự thật vụ án, giảm chi phí và thời gian tố tụng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời bảo đảm quyền con người và tính nhân văn của pháp luật.