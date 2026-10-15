Phòng ngừa 'tiếp tay' cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

Vì vậy, việc đưa hoạt động tuyên truyền đến trực tiếp địa bàn cửa khẩu, hướng tới những nhóm đối tượng thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa, phương tiện và hoạt động giao thương có ý nghĩa thiết thực trong chủ động phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, mới đây, Cục Hải quan (Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 - Đội 7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu), chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XX, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và Cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng thuộc Tiểu dự án 2 “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở cơ sở”, Dự án 7 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 203; đồng thời gắn công tác tuyên truyền, phòng ngừa với nhiệm vụ kiểm soát ma túy của lực lượng Hải quan tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Hải quan tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy tại hai cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: CHQ

Tại các buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Đội trưởng Đội 7 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã trực tiếp phổ biến các nội dung trọng tâm về tình hình, nguy cơ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; những quy định pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, hành lý để vận chuyển trái phép chất ma túy; đồng thời cảnh báo tác hại và nguy cơ từ các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới.

Đặc biệt, chương trình chú trọng hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, lái xe và người lao động nhận diện những tình huống có nguy cơ bị các đối tượng phạm tội lợi dụng; nâng cao ý thức tự bảo vệ, trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, hành lý và phương tiện khi tham gia hoạt động qua biên giới. Thông qua phần trao đổi, giải đáp, những người tham dự đã được hướng dẫn cách xử lý phù hợp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng.

Bên cạnh các nội dung tuyên truyền trực tiếp, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 7) phối hợp với lực lượng Hải quan tại cửa khẩu tổ chức phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho hành khách, lái xe, doanh nghiệp và cư dân biên giới. Thông điệp “Không nhận - không giữ - không mang hộ - không vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc” nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa việc vô tình tiếp tay cho các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông qua hoạt động này, Cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; phát huy trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và cung cấp thông tin về tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đại diện Cục Hải quan cho biết, hoạt động tuyên truyền tại cửa khẩu Khánh Bình và Vĩnh Xương tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Cục Hải quan trong triển khai các nhiệm vụ được giao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đặc biệt việc đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng sát địa bàn, sát đối tượng, gắn công tác phổ biến pháp luật với thực tiễn phòng ngừa, kiểm soát ma túy của lực lượng Hải quan.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng chức năng với doanh nghiệp và nhân dân, huy động sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia an toàn, ổn định và phát triển.