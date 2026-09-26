Phòng ngừa tham nhũng phải đi trước, kiểm soát quyền lực phải thực chất

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại phiên họp.

Nhìn thẳng những hạn chế để phòng ngừa từ sớm

Tại phiên họp, BCĐ đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng trong triển khai nhiệm vụ được giao. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành và triển khai 120/146 nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Tuy nhiên, BCĐ yêu cầu phải nhìn thẳng vào những hạn chế còn tồn tại, nhất là trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực ở một số nơi. Việc nhận diện những lĩnh vực, vị trí có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có lúc chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên, chưa tập trung vào những khâu dễ phát sinh sai phạm. Từ thực tế này, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ xử lý khi sai phạm đã xảy ra sang chủ động nhận diện nguy cơ, bịt kín những khoảng trống trong quản lý. Đáng chú ý, liên quan vụ án xảy ra trên địa bàn phường Hòa Khánh với các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, BCĐ yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, phòng ngừa, kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu: "Phòng ngừa phải đi trước; kiểm tra, giám sát phải chủ động, từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực phải thực chất". Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của thành phố trong thời gian tới.

Chống lãng phí để khơi thông nguồn lực

Một nội dung được BCĐ đặc biệt lưu ý là công tác phòng, chống lãng phí. Một số dự án kéo dài, tài sản công, trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp chưa được xử lý kịp thời; việc thực hiện một số kết luận thanh tra, kiểm toán và thu hồi tài sản tham nhũng còn gặp khó khăn. Theo BCĐ, chống lãng phí không chỉ dừng ở việc ngăn ngừa thất thoát mà phải gắn với yêu cầu khơi thông nguồn lực, đưa đất đai, tài sản và các dự án đang bị "đóng băng" vào khai thác hiệu quả, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển thành phố.

Đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra, BCĐ yêu cầu tập trung thực hiện các kiến nghị về kinh tế trong các kết luận của Thanh tra thành phố. Hiện tỷ lệ thu hồi ngân sách Nhà nước đối với các kiến nghị về kinh tế mới đạt 21%. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm thực hiện, thiếu trách nhiệm. Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, qua đó nâng cao tính minh bạch, khả năng giám sát và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, BCĐ yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng; xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm sau sắp xếp, không để việc thay đổi tổ chức bộ máy làm gián đoạn việc thực hiện. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng 11/2026 việc xử lý 8 kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tại các báo cáo kiểm toán năm 2024 trở về trước. Với những kiến nghị kéo dài hoặc không còn khả năng thực hiện, phải làm rõ nguyên nhân, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Kiểm toán Nhà nước xem xét theo thẩm quyền.

Các đại biểu dự phiên họp.

Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn

Một yêu cầu khác được đặt ra tại phiên họp là phải khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức e ngại trách nhiệm, sợ sai, né tránh, đùn đẩy, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. BCĐ yêu cầu rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý đối với từng vụ việc cụ thể. Đối với 26 nhiệm vụ còn lại phải hoàn thành từ nay đến cuối năm, từng nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm. Những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ phải kịp thời nhận diện điểm nghẽn, nguyên nhân và trách nhiệm để có biện pháp xử lý.

Trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, BCĐ yêu cầu các lực lượng chuyên ngành tăng cường phối hợp, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng; triển khai cao điểm kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thành phố sẽ tập trung xử lý bán đấu giá tài sản, kịp thời thu hồi tài sản đối với Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng; xử lý khu đất 209 Trường Chinh và đẩy nhanh thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo.

Với các công trình, dự án trọng điểm sử dụng nhiều nguồn lực công và tài sản, công trình dôi dư sau sắp xếp, BCĐ yêu cầu rà soát, phân loại cụ thể từng dự án, từng tài sản. Nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải tập trung xử lý ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Tinh thần được xác định rõ là không để tài sản công bỏ không, xuống cấp; không để dự án kéo dài, làm ách tắc, lãng phí nguồn lực đất đai và tài sản. Đối với khu đất 29ha thuộc Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước, BCĐ giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với các chủ thể bị ảnh hưởng; trên cơ sở đó làm việc với các cơ quan Trung ương để xin ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện đúng bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Từ những yêu cầu cụ thể được đặt ra tại phiên họp, BCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ hướng tới xử lý nghiêm sai phạm mà còn phải tạo chuyển biến từ khâu phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm công vụ; đồng thời giải phóng những nguồn lực đang bị ách tắc, phục vụ mục tiêu phát triển thành phố.