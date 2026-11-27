Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khắc phục sơ hở, bất cập có thể phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng cần được triển khai đồng bộ giữa phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; gắn kiểm soát quyền lực với công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và giám sát của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải chủ động nhận diện nguy cơ, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để những hạn chế nhỏ tích tụ thành sai phạm nghiêm trọng.

Đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như, đất đai, đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản và tài chính công, tỉnh cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện phương án xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sớm đưa tài sản vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực công.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị, Vĩnh Long đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, chuyển đổi số và hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tiếp tục được nâng cao hiệu quả. Tỉnh cần hoàn thiện cơ chế để người dân tham gia kiến nghị, phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, tu dưỡng đạo đức cách mạng và văn hóa công vụ của cán bộ, đảng viên.

Đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, nổi cộm, được dư luận quan tâm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh cần chủ động rà soát, đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; đôn đốc cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Thời gian tới, tỉnh tập trung xử lý tài sản công dôi dư, các dự án tồn đọng và thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán. Đối với nhà, đất dôi dư, Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành phương án xử lý theo hướng công khai, minh bạch, khai thác và sử dụng hiệu quả; không để xảy ra tình trạng chỉ chuyển giao đơn vị quản lý nhưng tài sản vẫn bỏ trống, không được đưa vào sử dụng, gây lãng phí.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương quan tâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho cán bộ cấp xã; nghiên cứu bổ sung vị trí việc làm phù hợp để tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ này ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong đó chú trọng rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị. Tỉnh đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng xây dựng văn hóa liêm chính, đạo đức công vụ, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; sắp xếp, xử lý và khai thác hiệu quả nhà, đất, trụ sở làm việc, tài sản công dôi dư sau hợp nhất tỉnh không để thất thoát, lãng phí; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.