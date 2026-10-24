Phòng ngừa tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh

Cảnh báo từ hơn 70 vụ tai nạn

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh xảy ra 106 vụ, chiếm 16,1% tổng số vụ tai nạn giao thông, làm 29 người chết, 68 người bị thương. Trong 10 tháng năm 2026 ghi nhận 72 vụ, làm 37 người chết, 20 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 5, số người bị thương giảm 24 nhưng số người chết tăng 12. Số vụ tai nạn giảm nhưng số người tử vong tăng cho thấy hậu quả vẫn đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi các giải pháp phòng ngừa phải đi vào thực chất.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Lạng Giang, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Lạng Giang hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Gần trưa 11/10, tại ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thị Định, thuộc tổ dân phố Thuyền, phường Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ - moóc và hai xe mô tô, khiến một người tử vong, hai người bị thương. Đáng chú ý, cả 3 nạn nhân đều sinh năm 2010. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Được biết, 2 nạn nhân trong số này là học sinh một trường liên cấp trên địa bàn phường Bắc Giang, em còn lại học nghề vừa nghỉ học. Riêng trong tuần từ ngày 14 đến 20/9, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan đến học sinh, khiến 2 em (1 học lớp 4 và 1 học lớp 11) tử vong; nạn nhân còn lại bị chấn thương sọ não. Trước đó, ngày 30/4, trên đường tỉnh 293, đoạn qua xã Nghĩa Phương cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong.

Thượng tá Đinh Việt Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố thông tin, phần lớn nạn nhân thuộc lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh từ năm 2008 đến năm 2013. Ở độ tuổi này, các em còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Đáng lo lắng, học sinh không chỉ là nạn nhân mà trong nhiều vụ việc còn trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn. Một số em chưa đủ tuổi nhưng vẫn sử dụng xe mô tô không đúng quy định; chở bạn, chạy nhanh, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Thậm chí, có trường hợp sử dụng xe đạp điện tự chế hoặc cải tạo bình ắc quy để xe chạy nhanh hơn, làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan điều tra cũng chỉ rõ tai nạn thường xảy ra trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, tại ngã ba, ngã tư và những nơi có lưu lượng phương tiện lớn. Trong khi đó, một bộ phận học sinh còn chủ quan, chưa lường hết hậu quả của hành vi vi phạm. Tình trạng này có nguyên nhân từ việc một số phụ huynh giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển; việc quản lý ngoài giờ học chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền pháp luật giao thông tại một số nhà trường còn hình thức…

Nâng cao trách nhiệm phòng ngừa

Năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng và nhà trường triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông. Công an thành phố tổ chức 1.120 buổi tuyên truyền, ký cam kết với gần 685 nghìn lượt người; tuyên truyền trực tiếp tại 469 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đạt 100%; duy trì 1.026 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Phường an toàn giao thông”. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm ở lứa tuổi học sinh vẫn diễn biến phức tạp.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 11/10, tại ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thị Định, thuộc tổ dân phố Thuyền, phường Bắc Giang.

Trong 10 tháng năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 14.545 trường hợp vi phạm ở lứa tuổi học sinh, tạm giữ 2.583 xe mô tô và 1.918 phương tiện khác, chưa kể số liệu của công an các phường, xã. Riêng tháng 9, Công an phường Đa Mai đã gửi thông báo 28 học sinh vi phạm đến các trường học trên địa bàn thành phố.

Thực tế trên cho thấy, tuyên truyền cần đi đôi với quản lý, giáo dục và phòng ngừa từ sớm. Bên cạnh đổi mới nội dung giáo dục pháp luật theo hướng gắn với tình huống thực tế, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý học sinh, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hành vi vi phạm. Theo ông Đinh Đức Thiện, Phòng Giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo), thời gian tới, ngành tiếp tục đổi mới tuyên truyền, nhân rộng các mô hình như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Nhà xe học sinh, sinh viên an toàn giao thông”, “Xếp hàng đón con”; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ở địa bàn trung tâm, nơi mỗi ngày có hàng chục nghìn phương tiện lưu thông, Công an phường Kinh Bắc đã rà soát, lập danh sách hơn 40 thanh, thiếu niên thường xuyên có biểu hiện hoặc nguy cơ vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; phối hợp với gia đình tổ chức 1.400 buổi giáo dục cá biệt. Công an phường huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn vào các khung giờ cao điểm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa vi phạm giao thông và gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, nhà trường và lực lượng chức năng không thể thay thế vai trò của gia đình. Phụ huynh cần tuyệt đối không giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở con chấp hành quy định và làm gương khi tham gia giao thông. Việc quản lý, giáo dục phải được duy trì cả ngoài giờ học, thay vì chỉ trông chờ vào các đợt tuyên truyền hay bản cam kết đầu năm.

Cùng với quản lý, giáo dục, việc bảo đảm an toàn giao thông quanh trường học cũng cần được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần rà soát, khắc phục bất cập về biển báo, chiếu sáng, gờ giảm tốc; xử lý tình trạng dừng, đỗ xe lộn xộn, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bố trí hợp lý điểm đón, trả học sinh và rà soát, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm quanh trường học.

Tại tọa đàm khoa học mới đây về giáo dục, hình thành văn hóa giao thông an toàn cho học sinh, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an thành phố tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường. Trong đó, cần chú trọng hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, ngăn chặn tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện và xử lý dứt điểm những bất cập làm phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phòng ngừa tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh không thể chỉ trông chờ vào những đợt cao điểm tuyên truyền hay bản cam kết đầu năm học. Điều quan trọng là mỗi học sinh tự giác chấp hành, mỗi phụ huynh thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giáo dục và mỗi nhà trường, cơ quan chức năng chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ khi trách nhiệm của từng bên được thực hiện thường xuyên, thực chất, nguy cơ tai nạn mới có thể được hạn chế từ gốc.