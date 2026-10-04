Phòng ngừa sớm để giảm nguy cơ cháy, nổ

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/10 hằng năm được chọn là “Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”, nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức của người dân, gia đình, cơ quan, tổ chức về công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Theo đó, đây là dịp để mỗi cá nhân và tổ chức nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong cộng đồng góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bảo vệ tài sản của nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

(theo TTXVN)