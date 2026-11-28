Công nhân chế biến tôm xuất khẩu trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu ở Cà Mau, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn tỉnh cán mốc trên 2,8 tỷ USD năm 2026. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Một số chuyên gia cho rằng, thực tế cho thấy, những sai sót tưởng chừng nhỏ trong quy trình vận hành nhưng có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với khoản truy thu thuế hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Do vậy, chủ động rà soát nội bộ trước các đợt kiểm tra là yêu cầu cấp thiết.

Sai sót nhỏ, hệ lụy tài chính lớn

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới. Quy mô thương mại quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ là thành quả của quá trình hội nhập và nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, chính xác và tuân thủ pháp luật.

Theo GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Chủ tịch Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản trị và phát triển năng lực lãnh đạo (GOLEAD), từ mức khoảng 100 tỷ USD năm 2007, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng lên 500 tỷ USD năm 2019 và hiện vượt 1.000 tỷ USD. Đại diện GOLEAD nhấn mạnh, quy mô thương mại và mức độ hội nhập càng lớn, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu càng trở nên cấp thiết.

Đáng chú ý, chính sách quản lý hải quan đang có những chuyển biến đáng kể. Nghị định số 169/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Từ góc độ quản trị, GS.TS Nguyễn Đức Thuận lưu ý 3 điểm doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm: Phương thức quản lý Nhà nước đang chuyển mạnh sang quản lý tuân thủ dựa trên dữ liệu và công nghệ số; chính sách khuyến khích doanh nghiệp tự giác khai bổ sung đúng thời hạn nhưng xử lý nghiêm các sai phạm về mã số hàng hóa, xuất xứ và trị giá hải quan; thời hạn kiểm tra sau thông quan có thể kéo dài tối đa 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp không thể chỉ tập trung hoàn thành thủ tục tại thời điểm xuất nhập khẩu mà cần duy trì hệ thống hồ sơ, dữ liệu và quy trình kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình hoạt động.

Tại Hội thảo “Chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp” do GoLEAD tổ chức mới đây, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam) chia sẻ, không ít tổng giám đốc, giám đốc tài chính từng bất ngờ khi nhận quyết định truy thu thuế 10 tỷ đồng, 20 tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, từ những nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam. Ảnh: TL

Đáng lưu ý, nhiều sai phạm không xuất phát từ hành vi cố ý gian lận thuế mà bắt nguồn từ những thiếu sót trong quy trình vận hành như đăng ký chậm, đăng ký sai hoặc kê khai thiếu thông tin.

Một trong những rủi ro phổ biến, sự chênh lệch giữa năng lực sản xuất đăng ký trên giấy phép và thực tế vận hành. Chẳng hạn, doanh nghiệp đăng ký công suất 70 triệu sản phẩm/năm nhưng thực tế sản xuất đạt 80 - 90 triệu sản phẩm mà không điều chỉnh đăng ký. Phần sản lượng chênh lệch có thể trở thành căn cứ để cơ quan hải quan tính toán lại nghĩa vụ thuế.

Một lỗ hổng khác nằm ở hệ thống camera giám sát tại doanh nghiệp chế xuất. Ông Lê Khánh Hưng dẫn chứng, trường hợp nhân viên kỹ thuật tự ý nâng độ phân giải camera từ HD lên Full HD khiến ổ cứng chỉ lưu trữ được 6 - 7 tháng thay vì 12 tháng theo quy định. Khoảng thời gian thiếu hụt dữ liệu hình ảnh có thể bị cơ quan chức năng xem xét tính thuế đối với lượng hàng tương ứng.

Bên cạnh đó, sai sót trong xác định mã HS, trị giá hải quan và quy tắc xuất xứ cũng có thể dẫn đến hậu quả tài chính đáng kể. Việc áp lại mã HS sau thời gian kiểm tra có thể kéo theo nghĩa vụ nộp bổ sung thuế. Nghiêm trọng hơn, sai lệch mã hàng có thể làm thay đổi việc đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa, khiến chứng nhận xuất xứ bị bác bỏ và doanh nghiệp mất ưu đãi thuế quan.

Thiết lập cơ chế tự kiểm tra trước khi cơ quan chức năng vào cuộc

Theo ông Lê Khánh Hưng, nguyên nhân sâu xa của nhiều khoản truy thu lớn xuất phát từ tư duy quản trị phân mảnh. Không ít doanh nghiệp vẫn coi công tác đối ứng hải quan là trách nhiệm riêng của bộ phận xuất nhập khẩu, trong khi dữ liệu phục vụ báo cáo quyết toán lại liên quan trực tiếp đến sổ sách kế toán, dữ liệu kho và định mức thực tế của bộ phận sản xuất.

Sự thiếu kết nối giữa các bộ phận xuất nhập khẩu, kế toán, kho và sản xuất có thể tạo ra những khoảng trống dữ liệu mà doanh nghiệp không đủ cơ sở giải trình khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Vì vậy, lãnh đạo doanh nghiệp cần đóng vai trò điều phối, yêu cầu các bộ phận đối chiếu dữ liệu định kỳ hằng tháng, thay vì chờ đến cuối năm mới tổng hợp, rà soát.

Để bảo vệ doanh nghiệp trước các rủi ro tài chính, một số chuyên gia khuyến nghị, Ban lãnh đạo cần chủ động xây dựng cơ chế tự rà soát nội bộ trước mốc kiểm tra định kỳ. Đây không đơn thuần là hoạt động kiểm tra hồ sơ mà cần được triển khai như một quy trình quản trị rủi ro, có sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan.

Việc điều chỉnh, khắc phục sai sót chỉ có hiệu lực pháp lý khi được thực hiện trước thời điểm cơ quan chức năng ban hành quyết định kiểm tra. Do đó, phát hiện và chủ động kê khai bổ sung sớm có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp tránh các chế tài xử phạt hành chính và tiền chậm nộp nặng nề.