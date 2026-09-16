Phòng ngừa, phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái đe dọa an ninh, an toàn hàng không

Tham dự Hội ý nghiệp vụ có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng phát triển, phục vụ nhiều nhu cầu chính đáng trong đời sống và sản xuất như vui chơi, giải trí, quay phim, chụp ảnh, khảo sát, giám sát công trình và vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không đang có những diễn biến phức tạp. Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, gây mất an toàn trong quá trình cất cánh, hạ cánh; làm gián đoạn hoạt động khai thác cảng hàng không và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ các thiết bị UAV trên địa bàn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng UAV và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu

Tại Hội ý nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo về tình hình, thực trạng công tác quản lý; kết quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý UAV tại các cảng hàng không; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội ý nghiệp vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các địa phương có cảng hàng không tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân, doanh nghiệp nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng, điều khiển UAV và phương tiện bay khác. Nội dung tuyên truyền cần đầy đủ, đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng nhóm đối tượng.

Cùng với việc phổ biến pháp luật, các đơn vị phải hướng dẫn người dân cách phòng ngừa và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV, thiết bị hoặc vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, cấm sử dụng UAV, phương tiện bay khác… tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên có các hoạt động sử dụng, điều khiển phương tiện bay UAV trái phép, khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng hoạt động hàng không dân dụng.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tham luận tại Hội ý nghiệp vụ

Công an địa phương cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng; phổ biến tại nhà trường cho học sinh, sinh viên; sử dụng đa dạng các nền tảng công nghệ và mạng xã hội để chuyển tải thông tin đến từng người dân, nhất là tại các xã, phường, đặc khu nằm trong hoặc tiếp giáp khu vực cấm bay của cảng hàng không.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng Công an cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự phòng ngừa, tự quản lý và trách nhiệm cộng đồng trong bảo đảm an ninh, an toàn hàng không...

Các đại biểu tham dự Hội ý nghiệp vụ.