Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là những nơi tập trung đông người, khối lượng hàng hóa lớn, trong đó có nhiều vật liệu dễ cháy như vải vóc, giấy, nhựa, bao bì...

Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội.

Việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt không đúng quy định hoặc sắp xếp hàng hóa thiếu khoa học có thể làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ.

Do đó Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo ban quản lý chợ, đơn vị kinh doanh, tiểu thương và người dân chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Hệ thống điện phục vụ kinh doanh, chiếu sáng, bảo vệ và hệ thống điện PCCC phải được bố trí riêng biệt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Mỗi quầy, sạp hàng cần trang bị thiết bị đóng, ngắt điện riêng; dây dẫn phải được bảo vệ, các mối nối bảo đảm an toàn, không tự ý câu mắc điện hoặc sử dụng quá công suất.

Khi hết giờ kinh doanh, phải ngắt điện tại quầy, sạp theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa, thay thế dây dẫn, ổ cắm, cầu dao, aptomat có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Bố trí hàng hóa gọn gàng, khoa học, bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, không đặt sát thiết bị điện, nguồn nhiệt hoặc che khuất lối thoát nạn. Hệ thống điện tại khu vực kho chứa phải được lắp đặt đúng kỹ thuật.

Không đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng nến hoặc nguồn nhiệt không bảo đảm an toàn trong khu vực kinh doanh, kho chứa hàng hóa.

Đặc biệt không tự ý cơi nới mái che, mái vẩy; không bố trí quầy hàng, vật tư, hàng hóa tại lối thoát nạn hoặc khoảng cách ngăn cháy giữa các công trình.

Khu vực trông giữ xe phải được sắp xếp hợp lý, không để phương tiện gần tủ điện, che khuất thiết bị chữa cháy hoặc cản trở đường tiếp cận phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát nạn...

Bố trí bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định, bảo đảm dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng; duy trì các đường, lối thoát nạn luôn thông thoáng.