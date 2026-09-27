Phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí từ sớm, từ xa

ĐBP - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm soát quyền lực, đồng thời nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như đầu tư công, quản lý đất đai, tài chính, tài sản công, đấu thầu và các công trình, dự án sử dụng nhiều nguồn lực nhà nước.

Xã Búng Lao triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2026.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Công tác phòng ngừa được đẩy mạnh thông qua hoàn thiện thể chế, kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Kết hợp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm soát tài sản, thu nhập và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đang tham mưu xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, hướng tới tạo chuyển biến đồng bộ từ phòng ngừa đến phát hiện, xử lý.

Đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm được xác định là một trong những lĩnh vực cần tăng cường giám sát ngay từ đầu. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 625/CV-TU ngày 2/4/2026, tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các công trình, dự án trọng điểm và những địa bàn, lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực công; kiểm soát quyền lực trong quá trình vận hành, phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.

Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc hoặc nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 2 tổ công tác (số 885, số 886) để rà soát, xử lý. Đồng thời đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho những dự án trọng điểm, tạo không gian phát triển mới. Một số dự án đã có chuyển biến về tiến độ. Dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh A đã hoàn thành kiểm đếm 100% tại các khu vực ưu tiên; Dự án Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn (nay thuộc xã Thanh Nưa) đã hoàn thành thông báo thu hồi đất và xác minh nguồn gốc đất đối với toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng. Dự án Khu dân cư đô thị, thương mại, dịch vụ tổ dân phố 17, 18 phường Him Lam (nay là phường Điện Biên Phủ) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt 100%, các hộ đã ký biên bản bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Cùng với phòng ngừa, việc phát hiện và xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ được các cơ quan chức năng, đơn vị và địa phương chú trọng thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 5 vụ, 17 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; xử phạt vi phạm hành chính 176 vụ với tổng số tiền hơn 722 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện đồng thời ở nhiều khâu: Phòng ngừa, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý. Theo đánh giá của Ban Nội chính Tỉnh ủy, công tác này đang chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa. Từ xử lý từng vụ việc sang kiểm soát quyền lực và hoàn thiện cơ chế để “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng”.

Đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Quan điểm xuyên suốt là phòng ngừa từ sớm, từ xa; phát hiện, xử lý kịp thời; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, ngăn ngừa cơ chế “xin - cho”; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý ngân sách, đầu tư công; công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đồng thời, đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường giám sát thường xuyên, ngay từ đầu đối với các chủ trương, chính sách, dự án, công trình trọng điểm. Những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí và những vấn đề được dư luận quan tâm phải được tập trung kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.