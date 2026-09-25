Phòng ngừa hiểm họa từ vũ khí tự chế

Ia Đal là xã biên giới thuộc tỉnh Quảng Ngãi có 706 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều người dân còn giữ thói quen săn bắn, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí tự chế. Để có một khẩu súng tự chế, bà con phải mua với giá 3-5 triệu đồng. Đây là “vật bất ly thân” của nhiều người trên nương rẫy, rất ít khi mang về nhà nên việc phát hiện và thu giữ gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn, đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Ia Đal đã mở chiến dịch tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ.

Người dân thôn Suối Lau, xã Ia Đal tự nguyện giao nộp súng tự chế.

Trung tá Nguyễn Văn Đại, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Đal cho biết, để thực hiện thành công chiến dịch, Đồn đã phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng thôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền cho hơn 1.700 lượt người tham gia. Trong đó, 8 buổi tuyên truyền tập trung tại các thôn, làng cho hơn 600 lượt người; 25 buổi tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng cho hơn 1.100 lượt người; cấp phát hơn 2.100 tờ rơi tuyên truyền trực tiếp đến các hộ gia đình... Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định xử phạt hành chính, những trường hợp bị xử lý hình sự... cùng những nội dung liên quan trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội... Sau khi tuyên truyền, vận động, bà con đã hiểu rõ hơn về việc sử dụng vũ khí tự chế, vật liệu nổ là nguy hiểm và vi phạm pháp luật, cùng nhau tự nguyện giao nộp.

Là người đầu tiên tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế cho BĐBP, ông Siu Xanh, trú tại xã Ia Đal chia sẻ: “Trước đây, khi chế tạo súng, mình nghĩ chỉ dùng để săn bắn thú rừng, đâu biết dùng nó là vi phạm pháp luật. Giờ nghe BĐBP tuyên truyền mới biết được tự ý chế tạo, sử dụng vũ khí tự chế là vi phạm pháp luật và nguy hiểm đến tính mạng con người...”. Không chỉ đi đầu trong tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, ông Siu Xanh còn cùng BĐBP vận động người thân, bà con dòng họ không chế tạo, sử dụng...

Ông Pờ Ly Hảo, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Đal cho biết: “Vũ khí tự chế, vật liệu nổ nếu không được quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định thì nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, tội phạm và các vụ việc về an ninh, trật tự là rất lớn. Việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Đal tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ đã góp phần tích cực bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.