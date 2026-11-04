Phòng ngừa hiểm họa từ những “hung thần” xa lộ

Không để áp lực vận tải trở thành hiểm họa

Đằng sau những chuyến xe chở đất, đá, vật liệu xây dựng (VLXD) phục vụ các công trình, dự án là áp lực về tiến độ, sản lượng và thời gian vận chuyển. Trong khi đó, xe tải ben, xe đầu kéo có tải trọng lớn, quãng đường phanh dài, nhiều điểm mù và khả năng xử lý tình huống phức tạp hơn các phương tiện thông thường. Chỉ một phút thiếu tập trung, một lần vượt xe thiếu quan sát hay chạy quá tốc độ cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các doanh nghiệp vận tải và các lái xe tải nặng vận chuyển đất đá, VLXD trên địa bàn phường Kỳ Sơn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT đường bộ.

Thực tế tại địa bàn Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 phụ trách cho thấy, nguy cơ này không chỉ dừng lại ở cảnh báo. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xảy ra 8 vụ TNGT liên quan đến xe tải, làm 5 người tử vong, 4 người bị thương. Đáng chú ý, trong số này có 4 vụ liên quan đến xe tải vận chuyển đất, đá, VLXD, khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo Thượng tá Lê Trung Kiên - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh, tình hình TNGT liên quan đến xe tải, xe đầu kéo, xe ben cho thấy những nguy cơ đáng lo ngại trong hoạt động vận tải hàng hóa. Nhu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng hạ tầng ngày càng tăng là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, nếu không đi đôi với ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo đảm an toàn, hoạt động này rất dễ phát sinh những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, công tác phòng ngừa cần được triển khai quyết liệt, thực chất, từ người trực tiếp điều khiển phương tiện đến doanh nghiệp và các cơ sở khai thác, tập kết VLXD.

CBCS Đội CSGT đường bộ số 4 tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT đường bộ cho lái xe tải nặng trên các tuyến đường giao thông do đơn vị phụ trách.

Địa bàn Đội CSGT đường bộ số 4 phụ trách có nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 6, đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Quốc lộ 70B, đường tỉnh 433. Dọc các tuyến đường này có nhiều điểm san hạ, thu hồi khoáng sản và bến bãi tập kết VLXD, khiến lưu lượng phương tiện hỗn hợp ở mức cao. Trong khi đó, một số đoạn đường cong, dốc, tầm nhìn hạn chế, giao cắt với đường dân sinh, đi qua khu dân cư và trường học, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trung tá Phạm Vũ Hà Minh - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: "Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động vận chuyển đất, đá, VLXD diễn ra thường xuyên, liên quan đến nhiều doanh nghiệp, chủ mỏ và bến bãi. Qua thực tiễn tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng nhận thấy việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đường bộ cho đội ngũ lái xe là yêu cầu cấp thiết, giúp người điều khiển phương tiện nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh tai nạn trong quá trình làm việc.

Từ nhận thức đến hành động trên mỗi chuyến xe

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngày 21/10/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Phòng 5, Cục CSGT, Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho đại diện 4 cơ sở san hạ, thu hồi khoáng sản, 15 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và hơn 100 lái xe tải ben, xe đầu kéo thuộc địa bàn Đội CSGT đường bộ số 4 phụ trách.

Không dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, chương trình được tổ chức với hai nội dung chính: Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn, cán bộ CSGT tập trung cập nhật các quy định liên quan đến vận tải hàng hóa; trao đổi về văn hóa giao thông, đạo đức nghề nghiệp và phân tích những tình huống TNGT điển hình. Đặc biệt, các kỹ năng thiết thực như quan sát điểm mù, kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách, xử lý tình huống khi đi trên đường cong, đường dốc, đường trơn trượt, điều khiển xe trong điều kiện thời tiết xấu và nhận diện nguy cơ tại khu vực ra vào mỏ, bến bãi được chú trọng hướng dẫn.

Các lái xe tải hạng nặng tham gia thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, nhận biết các điểm mù khi lái xe.

Đối với những người thường xuyên điều khiển phương tiện tải trọng lớn, đây là những kiến thức có ý nghĩa thiết thực đối với công việc hằng ngày. Lái xe Lý Phúc Đông, thuộc Công ty TNHH T&T Hòa Bình cho rằng, các nội dung được truyền đạt giúp lái xe hiểu rõ hơn những nguy cơ thường gặp, nhất là việc kiểm soát điểm mù, giữ khoảng cách và lựa chọn tốc độ phù hợp với điều kiện mặt đường. Trong khi đó, lái xe Hà Đức Cảnh, chở đất cho Công ty Tây Phương, phường Kỳ Sơn đánh giá những kiến thức, kỹ năng tại lớp tập huấn rất thiết thực, giúp người lái xe chủ động hơn khi xử lý các tình huống bất ngờ.

Với 20 năm kinh nghiệm cầm lái, lái xe Đào Xuân Cảnh, thuộc Công ty TNHH Mộc Miên nhận thấy việc thường xuyên được cập nhật kiến thức là cần thiết. Theo anh, kinh nghiệm thực tế giúp người lái xe tự tin hơn nhưng không đồng nghĩa với việc được phép chủ quan trước những tình huống phức tạp. Những kỹ năng được hướng dẫn tại chương trình giúp mỗi người nhìn nhận lại thói quen điều khiển phương tiện, bổ sung kiến thức và nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro.

Cùng chung mong muốn, lái xe Nguyễn Tiến Hà, thuộc Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Song Hà, phường Kỳ Sơn đề xuất tiếp tục tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng để đội ngũ lái xe có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông.

CBCS Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về lái xe an toàn đến từng lái xe tải nặng trên địa bàn phụ trách.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là trách nhiệm bảo đảm an toàn không chỉ đặt lên vai người trực tiếp cầm lái mà còn gắn với vai trò quản lý của doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện. Các đơn vị cần quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý; tuyệt đối không khoán chuyến, khoán sản lượng hoặc gây áp lực tiến độ khiến lái xe phải chạy nhanh, làm việc quá sức. Các chủ mỏ, bến bãi cần phối hợp kiểm soát tải trọng, không để phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia vận chuyển.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, chủ mỏ, bến bãi đã ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT đường bộ. Các lái xe làm bài kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu, nhận thức pháp luật sau tuyên truyền. Đây không chỉ là hoạt động củng cố kiến thức mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong phòng ngừa TNGT, đặt trách nhiệm an toàn lên hàng đầu. Bởi sau mỗi hành trình, điều quan trọng nhất là người lái xe và tất cả những người tham gia giao thông đều được trở về nhà bình an.