Phòng ngừa hành vi lừa đảo thông qua kinh doanh, quảng cáo sai sự thật

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phổ biến các quy định pháp luật về quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, an ninh mạng và các quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh, quảng cáo; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong cung cấp, quảng bá thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với hành vi quảng cáo sai sự thật, gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh, quảng cáo sai sự thật.

Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín, danh tiếng, hình ảnh của tổ chức, cá nhân, người có ảnh hưởng để quảng cáo, giới thiệu, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng sự thật; giả mạo thông tin, hình ảnh, tài khoản trên môi trường mạng nhằm tạo lòng tin, dụ dỗ người dân mua hàng, chuyển tiền, đầu tư hoặc thực hiện các giao dịch có nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hướng dẫn người dân kỹ năng kiểm tra, xác thực thông tin; nhận diện dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, giả mạo; thận trọng trước các lời mời chào, cam kết 2 lợi nhuận, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được kiểm chứng; biết cách lưu giữ thông tin, chứng cứ và phản ánh, tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cảnh báo. Tăng cường đăng tải tin, bài, tài liệu, video, infographic, tình huống pháp luật và thông tin cảnh báo trên cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội chính thức, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong hội nghị, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; ưu tiên thông tin về phương thức, thủ đoạn mới và các vụ việc điển hình đã được cơ quan có thẩm quyền xác minh, công bố; bảo đảm khách quan, chính xác, không làm lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Sở Tư pháp được giao là cơ quan đầu mối phối hợp hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện; tham mưu Hội đồng chỉ đạo khi cần thiết.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, bảo đảm nội dung tuyên truyền thống nhất, chính xác, kịp thời. Các cơ quan có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định; tổng hợp báo cáo theo quy định.