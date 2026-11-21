Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Đại Dương

Bám địa bàn, nhận diện từng thủ đoạn

Thành phố Quảng Ninh có tuyến biên giới đất liền dài 118,825km tiếp giáp với Trung Quốc và đường biên giới lãnh hải, ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc dài 124km, tạo nên địa bàn rộng, đa dạng về địa hình, với cửa khẩu, cảng biển, sông suối, luồng lạch và vùng biển, đảo. Giao thương, sản xuất và đời sống của người dân gắn với nhiều tuyến đường, bến bãi, cửa sông. Đó vừa là động lực phát triển, vừa đòi hỏi lực lượng chức năng phải duy trì kiểm soát chặt chẽ trên từng hướng biên giới.

Năm 2026, tình hình an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, cửa khẩu và vùng biển của tỉnh cơ bản ổn định; quan hệ phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn xảy ra, với nhiều mặt hàng như pháo nổ, khí nitơ oxit (khí cười), hải sản, thực phẩm không rõ nguồn gốc, gia cầm giống và kim loại quý...

Đáng chú ý, khí nitơ oxit (khí cười) và thực phẩm không rõ nguồn gốc tiếp tục đặt ra nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng. Ngày 5/10, tại thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, lực lượng chức năng kiểm tra 2 hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn và phát hiện 548 bình kim loại chứa khí nitơ oxit được cất trong các bao tải buộc kín.

Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức để né tránh kiểm soát. Trên đất liền, chúng lợi dụng đường mòn, lối mở và địa hình hiểm trở để tập kết hàng hóa. Trên biển, chúng chọn luồng lạch, bến bãi, cửa sông và thời điểm đêm tối để vận chuyển hoặc sang mạn hàng. Một số đường dây còn dùng mạng xã hội để móc nối, phân chia vai trò, thuê người vận chuyển; có đối tượng sử dụng ô tô gắn biển số giả hoặc xuồng cao tốc để đưa hàng vào nội địa.

Vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Bắc Luân 2 cho thấy, các đối tượng sử dụng phương tiện vận tải qua cửa khẩu để cất giấu hàng cấm. Theo đó, ngày 26/1, lực lượng chức năng kiểm tra một xe đầu kéo và phát hiện 165kg pháo hoa nổ được giấu dưới gầm giường trong cabin, trong lốp dự phòng và ở phần ốp chống nóng. Đối tượng phạm tội đã tính toán kỹ vị trí khó phát hiện, buộc lực lượng kiểm soát phải chủ động phân tích dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra chặt chẽ phương tiện.

Trên tuyến biển, rạng sáng 22/10, tại khu vực hồ Tràng Vinh, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện một nhóm người đang bốc dỡ, vận chuyển thực phẩm đông lạnh trái phép. Tang vật gồm 5.150kg nầm lợn đông lạnh và 1.000kg trứng gà non đông lạnh. Một số người điều khiển bè mảng và ô tô tìm cách bỏ chạy khi lực lượng chức năng kiểm tra. Qua kiểm tra, một số thùng hàng đã bốc mùi.

Những vụ việc trên phản ánh rõ tính chất phức tạp của hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trong năm 2026, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh bắt giữ, xử lý 196 vụ, với 244 đối tượng, 182 phương tiện; trị giá hàng hóa vi phạm vượt 17 tỷ đồng, tiền xử phạt hành chính gần 4 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 267,67kg pháo, 4.512 bình chứa 8.983kg khí nitơ oxit, 55.000kg thực phẩm đông lạnh, 34.560 con gia cầm giống, 28.000kg cau tươi... Kết quả đấu tranh góp phần ngăn hàng lậu, bảo vệ sức khỏe người dân và giữ ổn định thị trường.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình từ sớm, từ xa, rà soát tuyến đường, địa điểm giao nhận và phương thức hoạt động của từng đối tượng. Các đồn Biên phòng tăng cường tuần tra tại khu vực trọng điểm; tàu, xuồng của Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với các đơn vị tuyến biển kiểm soát luồng lạch, cửa sông và vùng biển giáp ranh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố cũng phối hợp với Công an, Hải quan và các cơ quan chức năng trao đổi thông tin, xác minh đường dây, xử lý vụ việc đúng quy định.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh: “Các đơn vị phải nắm chắc địa bàn trọng điểm, tuyến đường, khung giờ và phương thức hoạt động của các đối tượng; xây dựng kế hoạch chuyên đề, chia sẻ thông tin và tập trung đấu tranh vào những mắt xích then chốt. Trong kế hoạch tăng cường đấu tranh trên địa bàn, các đơn vị đã xử lý 51 vụ, với 70 đối tượng và 45 phương tiện; trị giá hàng hóa bị bắt giữ khoảng 4 tỷ đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng. Các đơn vị cũng đấu tranh thành công 4 chuyên án và xây dựng 8 kế hoạch nghiệp vụ”.

Đưa pháp luật đến gần dân, ngăn ngừa vi phạm từ cơ sở

Ở tuyến biển Trà Cổ, cửa sông và vùng nước giáp ranh là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao về buôn lậu. Phương tiện nhỏ có thể đổi hướng nhanh, hàng hóa có thể được chuyển qua nhiều khâu trước khi vào bờ. Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết: “Đơn vị duy trì quân số trực, tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những chuyến hàng trái phép. Cán bộ, chiến sĩ phải bám sát địa bàn, nhận diện dấu hiệu nghi vấn và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc ngay khi phát sinh”.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thực hiện mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”, cán bộ Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải quan, Kiểm dịch y tế, chính quyền địa phương và doanh nghiệp lữ hành biên soạn tài liệu song ngữ Việt - Trung, phát tờ rơi và hướng dẫn cư dân, lái xe, du khách tra cứu quy định về biên giới, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu bằng mã quét. Các điểm tư vấn pháp luật lưu động tại cửa khẩu, chợ biên giới và khu dân cư giúp giải đáp vướng mắc, tuyên truyền cách phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại và những hành vi vi phạm.

Thượng tá Chu Xuân Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: “Mỗi cán bộ tham gia vừa phổ biến pháp luật, vừa làm cầu nối giữa lực lượng chức năng với người dân, doanh nghiệp và cư dân hai bên biên giới. Khi hiểu rõ quy định, người dân có thêm cơ sở để tự giác chấp hành, cảnh giác trước lời mời vận chuyển thuê và chủ động báo tin về dấu hiệu bất thường. Cách tuyên truyền ấy góp phần ngăn ngừa vi phạm từ cơ sở, đồng thời giúp hoạt động giao thương hợp pháp diễn ra thuận lợi, đúng quy định”.

Đấu tranh với buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và phối hợp đồng bộ trên cả tuyến đất liền lẫn tuyến biển. Mỗi đường dây bị phát hiện, mỗi chuyến hàng bị chặn lại và mỗi người dân hiểu luật, chủ động cung cấp thông tin đều góp phần giữ vững kỷ cương biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên và củng cố “thế trận lòng dân” nơi địa đầu Đông Bắc.