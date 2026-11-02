Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ở vùng biên

Công an xã Sốp Cộp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Qua nhận định, đánh giá tình hình, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn xã Sốp Cộp còn diễn ra phức tạp. Các loại ma túy từ Lào thẩm lậu vào nội địa qua các tuyến đường mòn và các xã giáp ranh của tỉnh Điện Biên, được các đối tượng mua về để bán kiếm lời. Các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân vùng cao thông thuộc địa bàn để rủ rê, lôi kéo vận chuyển ma túy, khiến cho việc ngăn chặn, đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng động gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm

Mới đây, ngày 24/10/2026, Tổ công tác do Công an xã Sốp Cộp chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn xã. Theo đó, tại bản Nậm Ca phát hiện, bắt giữ đối tượng Lò Văn Thức, sinh năm 1965, trú tại xã Sốp Cộp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét chỗ ở của Thức thu giữ 1 khẩu súng và một số vật chứng có liên quan. Mở rộng đấu tranh, phát hiện xử lý thêm 1 đối tượng sinh năm 1973, trú tại xã Sốp Cộp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng ngày, tại bản Huổi Dương, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lậu Me Mải, sinh năm 1971, trú tại xã Sốp Cộp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là 10 viên hồng phiến. Hiện các vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Sốp Cộp nắm tình hình phát triển sản xuất của người sau cai nghiện.

Vụ việc cho thấy các hành vi liên quan đến ma túy có thể xảy ra tại những địa điểm xa khu dân cư, ít người qua lại. Vì vậy, việc chủ động nắm tình hình và phát huy vai trò cung cấp thông tin của nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Trung tá Lò Văn Nguyên, Phó trưởng Công an xã Sốp Cộp, thông tin: Công an xã đã tăng cường phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 10 tháng qua, đã tổ chức 43 cuộc tuyên truyền tập trung về Luật Phòng, chống ma túy, cho trên 6.900 lượt người; phát hơn 5.400 tờ rơi phổ biến pháp luật và phiếu phát giác, tố giác đến tận tay người dân biên giới.

Cùng với đó, Công an xã còn phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân ký cam kết. Công tác xây dựng các mô hình tự quản, bảo đảm an ninh trật tự đã được phát triển rộng khắp với 24 tổ an ninh trật tự, 24 nhóm liên gia tự quản về an ninh, trật tự. Từ đó, nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phát hiện, xử lý 10 vụ, 18 đối tượng liên quan đến phạm tội về ma túy, thu giữ 0,27 gam hêrôin, 15,83 gam thuốc phiện, 128 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài ra, Công an xã còn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý 15 người sau cai nghiện và 4 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, cử cán bộ phụ trách, thường xuyên gặp gỡ, động viên, hỗ trợ tiếp cận vốn vay, học nghề, tạo sinh kế để họ tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm. Ông Lò Văn Cường, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh cơ sở bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, cho biết: Các thành viên trong tổ phối hợp với Công an xã thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy. Đồng thời, hỗ trợ công an xã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, không để phát sinh vi phạm.

Với những nỗ lực, quyết liệt đấu tranh với tội phạm của Công an xã Sốp Cộp, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn xã đã và đang được kiềm chế; nhiều địa bàn phức tạp về ma túy được xóa bỏ, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân.