Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc trá hình

Nhận diện thủ đoạn cờ bạc núp bóng trò chơi giải trí

Thời gian qua, Ban Giám đốc CA tỉnh Tây Ninh, các đơn vị nghiệp vụ và CA các xã, phường địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Qua đó, nhiều vụ việc, tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép được phát hiện, xử lý, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 38 vụ 165 bị can về các tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc". Qua đó cho thấy sự quyết liệt của lực lượng CA trong đấu tranh với loại tội phạm này đồng thời phản ánh thực tế hoạt động cờ bạc vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, địa điểm và cách thức tổ chức để đối phó với cơ quan chức năng.

Một số phương tiện tổ chức đánh bạc, trong đó có máy bắn cá, bị thu giữ

Đáng chú ý, một trong những hình thức đang được các đối tượng lợi dụng là tổ chức đánh bạc núp bóng dịch vụ trò chơi điện tử (TCĐT), MBC tại các quán game, khu vui chơi giải trí, thậm chí trong khuôn viên trung tâm thương mại. Thủ đoạn thường gặp là người chơi sử dụng tiền mặt để mua xu hoặc điểm, sau đó dùng số xu, điểm này tham gia các trò chơi trên máy. Khi thắng, người chơi được cộng điểm và có thể liên hệ với chủ cơ sở hoặc người trung gian để quy đổi thành tiền mặt theo tỷ lệ nhất định. Ngược lại, nếu thua, số tiền đã bỏ ra để mua xu, điểm sẽ mất.

Quá trình giao dịch được thực hiện kín đáo, thông qua các đối tượng trung gian nhằm che giấu bản chất ăn thua bằng tiền. Không ít người nghĩ mình chỉ tham gia một trò chơi giải trí, trong khi thực chất đã bị cuốn vào hoạt động đánh bạc trái phép. Đối tượng tham gia không chỉ người trưởng thành mà còn có thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và cả những người ham vui hoặc mang tâm lý muốn kiếm tiền nhanh.

Các trò chơi được thiết kế với hình ảnh bắt mắt, âm thanh kích thích, kết quả thắng - thua diễn ra liên tục, tạo tâm lý muốn chơi tiếp để gỡ lại số tiền đã mất. Khi đã bỏ ra một khoản tiền nhất định, người chơi thường khó dừng lại, thậm chí tiếp tục nạp thêm tiền với hy vọng giành lại những gì đã thua. Từ giải trí ban đầu, nhiều người dần hình thành thói quen chơi kéo dài, tiêu tốn tiền bạc, ảnh hưởng đến công việc, học tập và cuộc sống gia đình.

Không dừng lại ở các tụ điểm trực tiếp, hoạt động cờ bạc còn được tổ chức trên KGM với nhiều hình thức như cá cược thể thao, đá gà trực tuyến, trò chơi đổi thưởng và các ứng dụng, trang web đánh bạc trái phép. Chỉ cần một thiết bị điện tử có kết nối internet, người tham gia có thể truy cập, đăng nhập tài khoản (TK), nạp tiền và đặt cược. Các đối tượng tổ chức thường sử dụng nhiều TK trung gian, phương thức thanh toán khác nhau, thay đổi đường dẫn truy cập hoặc lập các nhóm kín để lôi kéo người chơi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh, thu thập chứng cứ.

Một số đường dây còn phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng, từ quản lý TK, nhận tiền, chuyển tiền, tổng hợp kết quả đến thanh toán thắng - thua. Việc tổ chức trên môi trường mạng khiến phạm vi hoạt động không bị giới hạn bởi địa bàn, thời gian. Người chơi có thể tham gia ở bất cứ đâu, trong khi người tổ chức dễ dàng che giấu danh tính, xóa dữ liệu hoặc thay đổi phương thức liên lạc khi bị phát hiện.

Thực tế đấu tranh của CA tỉnh Tây Ninh cho thấy tính chất, quy mô của loại tội phạm này không thể xem nhẹ. Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - CA tỉnh tổ chức kiểm tra, bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà trực tuyến tại ấp Rừng Sến (xã Đức Lập). Trước đó, qua nắm tình hình, theo dõi và thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng CA xác định tại địa điểm trên có tổ chức cho các đối tượng cá cược những trận đá gà được phát trực tiếp trên internet. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 đối tượng đang tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra ban đầu, CA xác định địa điểm này do Lê Văn Ngộ (SN 1986, ngụ ấp Rừng Sến) cùng một số đối tượng liên quan tổ chức, sử dụng máy tính cùng các thiết bị điện tử có kết nối internet để theo dõi các trận đá gà trực tuyến, nhận tiền cược và tổ chức cho những người tham gia đặt cược thắng - thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 laptop, 1 tivi, 1 modem wifi, các thiết bị kết nối, sổ sách, giấy ghi chép nội dung cá cược cùng nhiều vật dụng liên quan và hơn 60,3 triệu đồng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 01/5 đến 31/5 tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá cược lên đến khoảng 80 tỷ đồng.

Từ vụ việc trên có thể thấy việc lợi dụng internet để tổ chức cá cược đang tạo ra những phương thức hoạt động mới đòi hỏi công tác phòng ngừa, đấu tranh phải được triển khai chủ động, liên tục. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các tụ điểm đánh bạc trá hình có thể trở thành nơi tập trung nhiều đối tượng, phát sinh những vấn đề phức tạp về ANTT tại địa bàn.

Các đối tượng liên quan trong một vụ đánh bạc bị bắt giữ

Không để trò chơi biến thành bi kịch cuộc đời

Theo CA tỉnh Tây Ninh, bản chất của các TCĐT, game bắn cá là phục vụ nhu cầu giải trí và được phép kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, khi hoạt động này bị biến tướng thành việc nạp tiền, tích lũy điểm rồi quy đổi điểm thắng - thua thành tiền mặt, có sự tổ chức, nhận cược và thanh toán ăn thua thì hành vi đó không còn là giải trí đơn thuần mà có dấu hiệu của hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép.

Hệ lụy của tệ nạn cờ bạc không chỉ dừng lại ở số tiền bị thua mà khi lún sâu vào vòng xoáy đỏ đen, người chơi dễ phát sinh tâm lý cay cú, muốn gỡ gạc, tiếp tục vay mượn hoặc sử dụng tiền dành cho sinh hoạt gia đình để nạp vào các trò chơi. Có người tìm đến các khoản vay nóng, tín dụng đen, thậm chí thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật để có tiền tiếp tục đánh bạc. Những mâu thuẫn do nợ nần, tranh chấp tiền bạc cũng có thể dẫn đến hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng và nhiều hệ lụy khác.

Phía sau những khoản tiền thắng thua tưởng chừng chỉ là trò chơi có thể là những bi kịch gia đình, những số phận bị đẩy vào vòng lao lý. Đơn cử như vụ án Trần Văn Quý (SN 2003) bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử ngày 28/5 về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" là trường hợp cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi một người trẻ "nghiện" game, nợ nần, sống bất chấp pháp luật. Theo cáo trạng, Quý đã có vợ và con nhỏ 3 tuổi được gửi ở nhà ông bà ngoại để đi làm công nhân. Lương mỗi tháng gần 10 triệu đồng nhưng do "nghiện" game, Quý thường xuyên thiếu nợ nhiều người. Dù gia đình đã nhiều lần trả thay, khuyên nhủ, Quý vẫn không từ bỏ thói quen chơi game, tiếp tục sa vào vòng xoáy nợ nần và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Sáng 12/7/2025, Quý mua dao và băng keo đen định chuốc thuốc ngủ người quen để cướp TS nhưng sau đó chuyển sang tìm những quán nước vắng người ven đường.

Chiều cùng ngày, khi đến một quán cà phê ven Quốc lộ 1 (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), chủ quán là cụ bà 71 tuổi, thấy nạn nhân có xấp tiền mệnh giá lớn, Quý nảy sinh ý định cướp và dùng dao tấn công khiến nạn nhân trọng thương, sau đó tử vong, lấy đi điện thoại di động, đôi bông tai và 32.000 đồng. Gây án xong, đối tượng tìm cách xóa dấu vết, tắt camera, vứt bỏ hung khí, bán tài sản cướp được lấy tiền tiêu xài. Đáng chú ý, một phần số tiền này tiếp tục được Quý sử dụng để trả nợ và... nạp thẻ chơi game! Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Trần Văn Quý mức án tử hình về tội "Giết người" và 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình. Bản án là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với những người xem nhẹ tác hại của việc "nghiện" game, cờ bạc và đặt cược trên KGM.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay cho các hình thức đánh bạc trái phép; không tổ chức, lôi kéo, môi giới hoặc tạo điều kiện cho người khác đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Cần phân biệt giữa TCĐT giải trí hợp pháp với hành vi đánh bạc trá hình; không truy cập, tham gia các trang web, ứng dụng cá cược trái phép, không cung cấp TK ngân hàng, ví điện tử hoặc thông tin cá nhân cho các đối tượng nghi tổ chức đánh bạc. Các cơ sở kinh doanh TCĐT cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Khi phát hiện các tụ điểm có dấu hiệu đánh bạc trá hình, các đường dây cá cược trực tuyến hoặc đối tượng có hành vi tổ chức, lôi kéo người khác tham gia, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan CA gần nhất để xác minh, xử lý.

Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc núp bóng game bắn cá và đánh bạc trực tuyến không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của mỗi gia đình, nhà trường, cơ sở kinh doanh và toàn xã hội.