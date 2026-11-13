Phòng ngừa dàn xếp tỷ số trong thể thao: Việc không bao giờ thừa

Kiên quyết xử lý, tăng cường kiểm soát

Thông báo trên trang thông tin của Ban tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), ngày 11-11, liên quan đến việc một số VĐV bóng rổ liên quan dàn xếp tỷ số. Ảnh: VBA.

Việc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về việc cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can trong vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao liên quan đến một số vận động viên bóng đá, bóng rổ khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Vụ án được khởi tố ngày 27-8-2026, sau quá trình điều tra đường dây cá độ thể thao do Vũ Chí Công, sinh năm 1998, quốc tịch Ukraine, cầm đầu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây này có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số một số trận đấu của Câu lạc bộ bóng đá Long An và trận đấu giữa Da Nang Dragons với Nha Trang Dolphins tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) mùa giải 2026.

Ngay sau khi thông tin được công bố, các tổ chức quản lý và điều hành bóng đá, bóng rổ đã có phản ứng, đồng thời đưa ra những biện pháp xử lý trong phạm vi trách nhiệm.

Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định quan điểm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Liên quan đến vụ việc tại Câu lạc bộ bóng đá Long An, Ban Kỷ luật của VFF đã ban hành quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn quản lý, tổ chức đối với những cá nhân liên quan kể từ ngày 17-9-2026, sau khi tiếp nhận thông tin và căn cứ các quyết định khởi tố của cơ quan điều tra.

Ở môn bóng rổ, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) thông báo tạm đình chỉ thi đấu tại các giải thuộc phạm vi quản lý đối với những vận động viên liên quan vụ án kể từ ngày 11-11-2026 cho đến khi có thông báo mới. VBF đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Bóng rổ Việt Nam, đơn vị điều hành VBA, phối hợp với cơ quan chức năng, báo cáo và xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với các trường hợp liên quan.

Trong thông cáo phát đi, VBA bày tỏ quan điểm phản đối mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những hành vi xâm phạm tính trung thực trong thi đấu. Đơn vị này cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng khi được yêu cầu, đồng thời theo dõi diễn biến vụ việc để áp dụng hình thức kỷ luật theo điều lệ giải đối với những trường hợp được xác định có vi phạm.

Phòng ngừa từ nhận thức đến hành động

Ban tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam sẽ đẩy mạnh giáo dục nhận thức cho vận động viên. Ảnh: VBA.

Từ vụ việc ở bóng đá và bóng rổ, câu chuyện phòng, chống dàn xếp tỷ số cũng đặt ra yêu cầu đối với các môn thể thao khác. Theo ông Trần Đại Nghĩa, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Hà Nội, Trưởng bộ môn quần vợt (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), việc thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo vận động viên về nguy cơ tiêu cực là cần thiết, kể cả với những môn thể thao có đặc thù ít thuận lợi hơn cho hành vi dàn xếp như quần vợt.

Quần vợt là môn thể thao cá nhân, kết quả thi đấu thể hiện rõ ngay màn trình diễn của từng vận động viên. Vì thế, việc dàn xếp kết quả có những khác biệt so với các môn tập thể, nơi nhiều cá nhân cùng tham gia và có thể tác động đến diễn biến trận đấu rồi đổ lỗi cho cả tập thể. Tuy nhiên, đặc thù ấy không có nghĩa quần vợt hoàn toàn miễn nhiễm với nguy cơ tiêu cực. Bất kỳ môn thể thao nào có hoạt động cá cược, đặt cược hoặc lợi ích bất chính gắn với kết quả thi đấu đều có thể đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng.

Ông Trần Đại Nghĩa cho biết, các vận động viên Hà Nội luôn được nhắc nhở về việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thi đấu trung thực, không tham gia cá cược bất hợp pháp và không để những lợi ích bên ngoài chi phối chuyên môn. Theo ông, việc cảnh báo cần được duy trì thường xuyên, bởi nhận thức và ý thức tự bảo vệ mình của vận động viên là một trong những yếu tố quan trọng để phòng ngừa vi phạm.

Từ chia sẻ của ông Trần Đại Nghĩa cũng cho thấy, việc dàn xếp tỷ số để tạo thuận lợi trong việc cá cược có thể diễn ra ở nhiều môn, nhất là khi những môn này xuất hiện trong danh mục cá cược của nhà cái. Cho nên, việc phòng ngừa tiêu cực không bao giờ thừa.

Trong thông cáo của mình, VFF cũng nhấn mạnh việc phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự theo Quy chế phối hợp được thiết lập từ năm 2023, nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực trong bóng đá. Liên đoàn yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và những người tham gia hoạt động bóng đá chấp hành pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp.

Trong khi đó, Ban tổ chức VBA cũng cho biết sẽ siết chặt quy định, kỷ luật nội bộ, tăng cường kiểm soát, sử dụng hệ thống cảnh báo quốc tế và đẩy mạnh giáo dục nhận thức cho vận động viên.

Những động thái vừa qua của các tổ chức quản lý thể thao cho thấy phản ứng nhanh chóng khi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, đình chỉ thi đấu hay xử lý kỷ luật mới là một phần của quá trình giải quyết.

Điều quan trọng hơn là phải làm rõ trách nhiệm, hoàn thiện cơ chế giám sát và ngăn chặn nguy cơ tái diễn, bởi một trận đấu bị tác động bởi dàn xếp tỷ số không chỉ làm sai lệch kết quả chuyên môn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người hâm mộ, các nhà tài trợ và những người làm thể thao chân chính. Và xa hơn còn là ảnh hưởng đến sự phát triển của cả nền thể thao.