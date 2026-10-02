Phòng ngừa cúm gia cầm tái phát

ĐBP - Sau thời gian xuất hiện, bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được kiểm soát. Từ ngày 13/8/2026 đến nay, tỉnh không ghi nhận thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch bệnh có thể phát sinh trở lại, việc duy trì tiêm phòng, giám sát sau tiêm, theo dõi đàn vật nuôi và chủ động các biện pháp phòng bệnh từ cơ sở vẫn rất cần thiết.

Từ ngày 8/5 đến ngày 12/8/2026, bệnh cúm gia cầm xảy ra tại 16 hộ thuộc 5 xã, phường gồm: Mường Thanh, Nậm Nèn, Tủa Chùa, Thanh Nưa và Thanh Yên. Tổng số gia cầm chết và tiêu hủy là 18.064 con, trọng lượng 21.718kg. Cùng với đó, 4,6kg trứng gia cầm các loại cũng phải tiêu hủy nhằm kiểm soát nguồn bệnh, hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh ra khu vực xung quanh.

Cán bộ Chi cục Nông nghiệp lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại xã Thanh Yên.

Sau khi các ổ dịch được xử lý, tình hình bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh từng bước ổn định. Việc không phát sinh thêm ổ dịch từ ngày 13/8 đến nay là kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch, tạo điều kiện để các địa phương củng cố biện pháp phòng bệnh, chủ động bảo vệ đàn gia cầm.

Phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tiêm phòng vắc xin được xác định là biện pháp quan trọng nhằm tạo miễn dịch, giảm nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan. Việc tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đã được triển khai tại các xã, phường. Ông Nguyễn Đình Lai, Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Diễn biến dịch thời gian qua cho thấy cần chủ động phòng, chống cúm gia cầm ngay từ cơ sở, không chờ đến khi dịch xuất hiện mới xử lý. Vì vậy, các giải pháp phòng bệnh cần được triển khai đồng bộ, trong đó thực hiện tiêm phòng đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi đàn gia cầm, giám sát sau tiêm và kịp thời xử lý khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu bất thường.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh bố trí 501.800 liều vắc xin cúm gia cầm để phục vụ công tác tiêm phòng. Triển khai thực hiện, từ ngày 24/6/2026, Chi cục Nông nghiệp đã bàn giao 264.200 liều vắc xin cho các xã, phường để tiêm phòng đợt 1 năm 2026. Việc phân bổ vắc xin về cơ sở giúp các địa phương chủ động tổ chức tiêm theo kế hoạch, đồng thời gắn công tác tiêm phòng với theo dõi tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên địa bàn.

Là địa phương có số hộ phát sinh dịch nhiều nhất trong đợt dịch vừa qua, đợt 1 năm 2026, xã Thanh Yên tiếp nhận 52.200 liều vắc xin cúm gia cầm và tổ chức tiêm tại 20/20 thôn, bản trên địa bàn từ giữa tháng 7. Cùng với tiêm phòng, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; chủ động vệ sinh, khử trùng chuồng trại, theo dõi sức khỏe đàn gia cầm, hạn chế nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh và không giấu dịch, bán chạy gia cầm mắc bệnh. Người chăn nuôi được khuyến cáo kịp thời thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên môn khi phát hiện gia cầm có biểu hiện bất thường, góp phần phát hiện sớm và xử lý dịch bệnh ngay từ cơ sở.

Cùng với tiêm phòng, ngành chuyên môn triển khai giám sát sau tiêm tại cơ sở. Hiện Chi cục Nông nghiệp đã lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại xã Thanh Yên và Thanh Nưa. Việc lấy mẫu, theo dõi sau tiêm giúp ngành chuyên môn có thêm căn cứ đánh giá hiệu quả tiêm phòng và tình hình miễn dịch trên đàn gia cầm.

Theo ông Nguyễn Đình Lai, việc lấy mẫu giám sát sau tiêm nhằm theo dõi tình hình miễn dịch và nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia cầm. Kết quả giám sát giúp ngành chuyên môn đánh giá hiệu quả tiêm phòng, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Đây là nhiệm vụ cần được duy trì, nhất là tại những địa bàn từng xuất hiện ổ dịch, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh tái phát.

Dịch cúm gia cầm đã được kiểm soát, song nguy cơ dịch bệnh vẫn đặt ra yêu cầu duy trì các biện pháp phòng ngừa thường xuyên và thực hiện đồng bộ từ cơ sở. Với việc duy trì tiêm phòng, tăng cường giám sát sau tiêm và chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh tại các địa bàn, công tác phòng, chống cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh đang được triển khai theo hướng chủ động, phòng bệnh từ sớm. Qua đó góp phần bảo vệ đàn gia cầm, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, giữ ổn định sản xuất và tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển an toàn, bền vững.