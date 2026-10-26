Phòng ngừa cháy nổ trong sản xuất, kinh doanh hàng mã

Ngày 16/10, đám cháy xảy ra tại xưởng sản xuất hàng mã có diện tích gần 200 m² của gia đình anh P.V.S ở tổ dân phố Đồng Đoài. Phát hiện cháy, chị V.T.T., vợ anh S tìm cách dập lửa nhưng không thành. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) nhanh chóng điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy các cơ sở sản xuất vàng mã tại tổ dân phố Đạo Tú. Ảnh tư liệu.

Trước đó, chiều 29/1/2026, vụ cháy xảy ra tại 6 hộ sản xuất, kinh doanh vàng mã liền kề ở tổ dân phố Đạo Tú cũng gây thiệt hại nặng nề. Trước khi xảy ra vụ cháy, một hộ sửa chữa lán trại, trong quá trình hàn xì làm bắn tia lửa vào thùng xốp và giấy ở khu vực xung quanh, gây cháy.

Hai vụ cháy cơ sở vàng mã tại phường Thuận Thành cho thấy nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư luôn tiềm ẩn do vật liệu dễ cháy (giấy, tre, hồ dán...) dễ bắt lửa với nguồn nhiệt, lửa hoặc điện không an toàn.

Để phòng ngừa, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất cần sắp xếp nguyên liệu và thành phẩm gọn gàng, cách xa nguồn nhiệt; tuyệt đối không dùng lửa trần và phải kiểm soát chặt chẽ các công việc phát sinh tia lửa. Bên cạnh đó, hệ thống điện cần được lắp đặt đúng quy định, kiểm tra định kỳ, tránh tình trạng câu mắc hay dùng thiết bị quá tải; đồng thời phải ngắt điện và kiểm tra kỹ khu vực sản xuất trước khi ra về. Ngoài ra, các cơ sở cũng cần trang bị phương tiện chữa cháy tại nơi dễ thấy, dễ lấy để sẵn sàng ứng phó và gọi ngay 114 khi xảy ra sự cố.