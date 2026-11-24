Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ nổ nghi do khí gas tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Những vụ việc đau lòng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng, kinh doanh gas, đồng thời cho thấy chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Hiện trường vụ nổ khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội — khu vực lân cận phường Trung Liệt), khiến nhà cửa đổ sập và nhiều người bị thương. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo phân tích của các chuyên gia phòng cháy, chữa cháy, nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy, nổ khí gas thường xuất phát từ tình trạng rò rỉ khí gas do bình gas, van điều áp, dây dẫn hoặc các khớp nối không bảo đảm an toàn; sử dụng thiết bị kém chất lượng, lắp đặt không đúng kỹ thuật, thiếu kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hoặc bất cẩn trong quá trình đun nấu.

Khí gas khi rò rỉ và tích tụ trong không gian kín có thể hình thành hỗn hợp dễ cháy, nổ với không khí. Chỉ cần gặp một nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện, hỗn hợp này có thể bùng cháy, gây nổ với sức công phá lớn. Vì vậy, việc trang bị kiến thức và thực hiện nghiêm các nguyên tắc an toàn khi sử dụng gas là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người dân.

1. Lựa chọn bình gas và thiết bị bảo đảm chất lượng

Người dân cần mua gas tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh có uy tín, có địa chỉ rõ ràng; lựa chọn bình gas có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác đầy đủ, còn nguyên trạng, không bị móp méo, han gỉ và còn thời hạn kiểm định theo quy định.

Tuyệt đối không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình gas đã bị can thiệp, sửa chữa trái phép hoặc có dấu hiệu bất thường. Không mua, sử dụng bình gas được sang chiết trái phép; không tự ý sang chiết gas tại nhà dưới bất kỳ hình thức nào.

Bếp gas, van điều áp, dây dẫn và các phụ kiện cần bảo đảm chất lượng, phù hợp với thiết bị sử dụng. Nên lựa chọn sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên bếp có chức năng tự động ngắt gas khi tắt lửa hoặc khi xảy ra sự cố quá nhiệt.

2. Lắp đặt bình gas đúng vị trí, đúng kỹ thuật

Bình gas cần được đặt thẳng đứng, ở vị trí thông thoáng, dễ quan sát và thuận tiện khi thao tác đóng, mở van. Không đặt bình gas tại tầng hầm, nơi thấp trũng, khu vực kín gió hoặc những vị trí khó phát hiện khi xảy ra rò rỉ.

Không đặt bình gas gần nguồn nhiệt, thiết bị phát sinh tia lửa, ổ cắm điện, vật liệu dễ cháy hoặc nơi thường xuyên có người qua lại. Khu vực đặt bình cần tránh ánh nắng trực tiếp và bảo đảm không bị va đập.

Việc lắp đặt hệ thống gas phải do người có chuyên môn thực hiện. Các khớp nối giữa bình gas, van điều áp, dây dẫn và bếp phải được lắp chắc chắn, bảo đảm độ kín. Không tự ý thay thế van, sửa chữa đường ống hoặc sử dụng các phụ kiện không đúng chủng loại.

Hiện trường vụ nổ khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội — khu vực lân cận phường Trung Liệt), khiến nhà cửa đổ sập và nhiều người bị thương. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

3. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống gas

Trong quá trình sử dụng, người dân cần thường xuyên kiểm tra tình trạng bình gas, van khóa, dây dẫn, các khớp nối và bếp gas để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt lưu ý dây dẫn gas có thể bị chuột cắn, nứt, lão hóa hoặc thủng sau thời gian dài sử dụng. Nếu phát hiện dây dẫn bị hư hỏng, van bị lỏng, han gỉ hoặc có dấu hiệu rò rỉ, cần ngừng sử dụng và liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc thợ kỹ thuật có chuyên môn để kiểm tra, thay thế.

Bếp gas cần được vệ sinh thường xuyên, tránh để dầu mỡ, thức ăn thừa tích tụ gây tắc nghẽn đường dẫn gas, van hoặc bộ phận phun lửa. Không tiếp tục sử dụng bếp quá cũ, xuống cấp, hoạt động không ổn định.

Người dân cũng cần cảnh giác với các thiết bị gas trôi nổi, quảng cáo không rõ nguồn gốc, giá rẻ bất thường.

4. Tuân thủ nguyên tắc an toàn trong quá trình đun nấu

Khi sử dụng bếp gas, cần chú ý một số nguyên tắc sau:

Trước khi bật bếp, kiểm tra khu vực bếp và bảo đảm không có mùi gas bất thường.

Khi bật bếp, thực hiện đúng quy trình, quan sát để bảo đảm lửa cháy ổn định.

Không rời khỏi khu vực đun nấu khi bếp đang hoạt động, đặc biệt khi đang đun thức ăn trong thời gian dài.

Không đặt khăn, giấy, rèm cửa, chai lọ nhựa hoặc các vật liệu dễ cháy gần bếp gas.

Không để trẻ nhỏ tự ý sử dụng bếp gas hoặc nghịch van, dây dẫn gas.

Khi nấu xong, cần tắt bếp và khóa van bình gas. Không chỉ tắt núm bếp mà quên khóa van bình.

Khi không sử dụng trong thời gian dài, cần khóa van bình gas và kiểm tra toàn bộ hệ thống trước khi sử dụng trở lại.

Đây là những thao tác đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ rò rỉ gas và phát sinh sự cố cháy, nổ.

5. Làm gì khi phát hiện có mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ khí gas?

Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi người dân phải bình tĩnh và xử lý đúng cách. Khi phát hiện mùi gas bất thường, có tiếng xì tại bình hoặc đường ống, cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Thứ nhất, tuyệt đối không tạo ra nguồn lửa hoặc tia lửa điện. Không bật, tắt công tắc điện, không sử dụng bật lửa, diêm, không hút thuốc, không khởi động các thiết bị điện, quạt điện hoặc thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa.

Thứ hai, nhanh chóng cảnh báo và đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ưu tiên đưa trẻ em, người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong di chuyển đến nơi an toàn. Không cố gắng ở lại để tìm kiếm nguyên nhân nếu mùi gas nồng nặc hoặc tình trạng rò rỉ chưa được kiểm soát.

Thứ ba, khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn. Chỉ thao tác khi có thể tiếp cận van mà không phải đi sâu vào vùng có nồng độ gas cao hoặc tự đặt mình vào nguy hiểm.

Thứ tư, mở cửa ra vào, cửa sổ để thông thoáng nếu có thể thực hiện an toàn trên đường thoát ra. Không sử dụng quạt điện hay các thiết bị điện để thông gió. Không cố tìm vị trí rò rỉ, tự tháo lắp, sửa chữa hoặc dùng băng keo, vật liệu khác để bịt chỗ rò khi chưa được hướng dẫn chuyên môn.

Thứ năm, nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 hoặc đơn vị cung cấp gas để được hỗ trợ. Việc gọi điện cần thực hiện từ vị trí an toàn, bên ngoài khu vực nghi có khí gas tích tụ.

Lưu ý: Không quay lại khu vực có nguy cơ rò rỉ gas cho đến khi lực lượng chức năng hoặc người có chuyên môn xác định đã bảo đảm an toàn.

6. Chủ động phòng ngừa cháy, nổ gas tại các cơ sở kinh doanh

Đối với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh sử dụng gas, yêu cầu bảo đảm an toàn cần được đặt lên hàng đầu.

Chủ cơ sở phải lựa chọn bình gas, thiết bị và phụ kiện đạt chất lượng; tổ chức lắp đặt hệ thống gas đúng kỹ thuật; kiểm tra định kỳ van khóa, đường ống, dây dẫn, các khớp nối và thiết bị cảnh báo rò rỉ gas. Khu vực đặt bình gas phải thông thoáng, có khoảng cách an toàn với nguồn nhiệt và nguồn gây cháy.

Cần xây dựng quy trình sử dụng gas an toàn, phân công người chịu trách nhiệm kiểm tra, khóa van gas sau mỗi ca làm việc và trước khi đóng cửa cơ sở. Người lao động phải được hướng dẫn kỹ năng nhận biết dấu hiệu rò rỉ, cách thoát nạn và xử lý tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, các cơ sở tuyệt đối không tự ý cải tạo, đấu nối thêm đường ống, tăng số lượng thiết bị sử dụng gas hoặc thay đổi hệ thống gas khi chưa có đơn vị chuyên môn kiểm tra, đánh giá và bảo đảm an toàn.

7. Mỗi gia đình cần chủ động trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy

Phòng ngừa cháy, nổ khí gas không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng hay đơn vị kinh doanh gas mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân, hộ gia đình.

Mỗi gia đình cần chủ động tìm hiểu cách sử dụng bếp gas an toàn, nhận biết dấu hiệu rò rỉ, ghi nhớ số điện thoại 114 và thống nhất phương án thoát nạn khi xảy ra sự cố. Nên trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bố trí lối thoát nạn thông thoáng và không để đồ đạc cản trở việc di chuyển khi có tình huống khẩn cấp.

Không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường như mùi gas, tiếng xì, ngọn lửa cháy không ổn định hoặc thiết bị xuống cấp. Khi có nghi ngờ, cần dừng sử dụng và yêu cầu kiểm tra ngay, không vì tiếc chi phí sửa chữa mà tiếp tục sử dụng thiết bị không bảo đảm an toàn.

Cháy, nổ khí gas hoàn toàn có thể được hạn chế nếu mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác và thực hiện đúng các quy tắc an toàn. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, lắp đặt đúng kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra thiết bị và luôn khóa van bình gas sau khi sử dụng. Chủ động phòng ngừa hôm nay chính là bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng ngày mai.