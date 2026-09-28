Phòng ngừa bệnh dại: Xử trí ngay sau khi bị động vật cắn
Khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng và nước sạch, không tự điều trị, đồng thời đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn tiêm vaccine phòng dại.
Bệnh dại là mối nguy hiểm đối với sức khỏe con người vì gần 100% tử vong khi các triệu chứng xuất hiện. Điều trị dự phòng sớm là rất quan trọng để ngăn ngừa tử vong. Do đó, cần phòng tránh không để động vật cắn người.
Khi bị động vật cắn phải rửa ngay vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn tiêm vaccine phòng dại./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phong-ngua-benh-dai-xu-tri-ngay-sau-khi-bi-dong-vat-can-post1138662.vnp