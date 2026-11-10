Phòng ngừa bạo lực học đường - Bắt đầu từ sự thấu hiểu
Trước những biến động về tâm lý và các mối quan hệ ở lứa tuổi học sinh, gia đình cần là nơi trẻ có thể tin tưởng chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, để bảo vệ trẻ trước nguy cơ bạo lực học đường, tình yêu thương thôi chưa đủ, mà còn nhận biết sớm, lắng nghe đúng cách và có sự phối hợp kịp thời giữa gia đình với nhà trường sẽ giúp trẻ được bảo vệ, hỗ trợ và vượt qua những khó khăn trong quá trình trưởng thành.
Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Mai, Công ty TNHH Đào tạo Vietskill.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phong-ngua-bao-luc-hoc-duong-bat-dau-tu-su-thau-hieu-246261110174510271.htm