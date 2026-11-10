Phòng ngừa bạo lực học đường - Bắt đầu từ sự thấu hiểu

Một nghiên cứu quy mô lớn đã chỉ ra rằng những người đang hút thuốc phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ cao hơn đáng kể những người không hút thuốc lá. Từ kết quả này, các nhà nghiên cứu đang kêu gọi đưa vấn đề sức khỏe não bộ vào trọng tâm của các chiến dịch phòng, chống tác hại của thuốc lá.