Phòng ngủ chật vì giường quá lớn: 4 cách bố trí giúp 'ăn gian' diện tích

Với nhiều gia đình trẻ sống tại chung cư, việc kê một chiếc giường lớn thường khiến phần diện tích còn lại nhanh chóng bị thu hẹp. Tủ quần áo, bàn trang điểm hay táp đầu giường tiếp tục chiếm thêm mặt sàn, khiến lối đi trở nên chật chội.

Thay vì vội thay giường nhỏ hoặc cải tạo tốn kém, có thể xem chiếc giường là tâm điểm và tổ chức các khu vực còn lại xoay quanh nó.

Gom nhiều công năng vào một khu vực

Một trong những cách đơn giản nhất để giải phóng mặt sàn là giảm số lượng món đồ nội thất độc lập. Thay vì bố trí riêng tủ đầu giường, bàn trang điểm và tủ đựng đồ, có thể tích hợp chúng thành một hệ thống liền mạch.

Phần đầu giường kéo dài kết hợp ngăn chứa đồ vừa tạo sự thống nhất vừa tận dụng được những khoảng diện tích vốn dễ bị bỏ phí. Nếu cần bàn trang điểm, chiếc bàn này cũng có thể thay thế táp đầu giường.

Với quần áo và đồ dùng ít sử dụng, giường có ngăn kéo bên dưới là một giải pháp đáng cân nhắc. Những bộ quần áo mặc thường xuyên có thể treo trên một giá chữ A nhỏ gọn thay vì sử dụng tủ lớn.

Nguyên tắc quan trọng là mỗi món nội thất nên đảm nhiệm nhiều hơn một chức năng, từ đó giảm số lượng đồ đạc xuất hiện trên mặt sàn.

Bạn nên tích hợp các món nội thất thành một hệ thống liền mạch

Biến chiếc giường thành một “hốc” riêng

Nếu giường đã chiếm phần lớn diện tích, thay vì cố làm cho nó nổi bật giữa phòng ngủ, bạn có thể biến nó thành một phần của kiến trúc.

Một hệ tủ quần áo được thiết kế bao quanh giường có thể tạo thành cảm giác như một “hốc giường”. Cách bố trí này giúp các khối nội thất liền mạch hơn, đồng thời hạn chế cảm giác chiếc giường đang chắn lối đi.

Rèm vải cũng có thể được sử dụng để tạo sự phân tách mềm mại. Rèm kéo từ cao xuống thấp không chỉ tăng cảm giác riêng tư mà còn hướng ánh nhìn lên phía trần, giúp phòng ngủ có cảm giác cao hơn.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với phòng ngủ trẻ em hoặc phòng dành cho khách, nơi nhu cầu về sự riêng tư và cảm giác ấm cúng được đặt lên cao.

Tận dụng chiều cao thay vì tiếp tục chiếm mặt sàn

Khi diện tích theo chiều ngang hạn chế, hãy tận dụng không gian theo chiều dọc. Hệ tủ kịch trần là một trong những cách hiệu quả để tăng khả năng lưu trữ mà không phải đặt thêm nhiều đồ dưới sàn.

Những khoảng phía trên tủ, góc cao sát trần hoặc khu vực ít được sử dụng có thể trở thành nơi cất chăn màn, vali và những món đồ không dùng thường xuyên.

Nếu không muốn làm thêm hệ tủ, màu sắc cũng có thể tạo hiệu ứng thị giác. Sơn tường và trần cùng một tông màu giúp làm mờ ranh giới giữa hai bề mặt, khiến phòng ngủ có cảm giác liền mạch hơn.

Một cách phối khác là kết hợp sàn gỗ tối màu với tường và trần sáng màu. Sự tương phản này có thể nhấn mạnh chiều cao và tạo cảm giác không gian thoáng hơn.

Khi diện tích theo chiều ngang hạn chế, hãy tận dụng không gian theo chiều dọc

Tiết chế đồ trang trí để căn phòng “dễ thở”

Khi giường đã chiếm phần lớn diện tích, việc đưa thêm quá nhiều màu sắc, vật liệu hoặc đồ trang trí dễ khiến căn phòng trở nên rối mắt.

Thay vào đó, nên giữ phần nền kiến trúc tương đối đơn giản và xác định chiếc giường là điểm nhấn chính. Màu sắc trung tính, các bề mặt ít họa tiết và đồ nội thất có đường nét gọn gàng sẽ giúp không gian nhẹ mắt hơn.

Tuy nhiên, tối giản không có nghĩa là căn phòng phải lạnh lẽo. Có thể tạo chiều sâu bằng những lớp vải mềm như chăn ga, gối tựa hoặc thảm với các tông màu hài hòa.

Một phòng ngủ nhỏ không nhất thiết phải hy sinh chiếc giường lớn. Điều quan trọng là giảm nội thất dư thừa, tích hợp nhiều công năng, tận dụng không gian theo chiều cao và giữ cách trang trí đủ thoáng để căn phòng vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vừa không tạo cảm giác chật chội.