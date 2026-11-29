Mới đây, trên trang cá nhân, Georgina Rodríguez tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi "xả kho" loạt ảnh ghi lại khoảng thời gian trên chuyên cơ riêng. Giữa không gian sang xỉ chuẩn giới siêu giàu, bà xã Ronaldo tận hưởng chuyến bay theo cách cực kỳ thư thái: vừa tranh thủ đắp mặt nạ dưỡng da vừa nghỉ ngơi nạp năng lượng. Không cần lên đồ lộng lẫy ở sự kiện lớn hay sải bước trên thảm đỏ, người đẹp vẫn hút trọn spotlight nhờ những khoảnh khắc đời thường đậm chất "quiet luxury".

Vợ Ronaldo chăm chút diện mạo trên trên chuyên cơ riêng. Ảnh: Instagram NV

Điều khiến netizen thả tim rần rần không chỉ nằm ở độ xa hoa phía sau khung hình, mà còn ở cách Georgina biến mọi lần di chuyển thành một lần "lên sóng" thời trang. Cô luôn chọn những outfit nổi bật, phối phụ kiện đắt đỏ rồi tự tin tạo dáng ngay bên chuyên cơ. Bối cảnh đặc biệt này khiến loạt clip chuẩn bị lên máy bay của mỹ nhân Tây Ban Nha chẳng khác nào một màn catwalk riêng ngoài đường băng.

Vợ Ronaldo tạo dáng bên chuyên cơ riêng. Ảnh: Instagram NV

Đằng sau loạt ảnh "sống ảo" triệu view của vợ Ronaldo là chiếc Bombardier Global Express 6500, được truyền thông quốc tế định giá khoảng 81 triệu USD sau khi cá nhân hóa. Đây là dòng chuyên cơ đường dài phục vụ tối đa 17 hành khách với tầm bay lý thuyết lên tới khoảng 12.200 km, đáp ứng trọn vẹn lịch trình thi đấu, công việc dày đặc và những chuyến vi vu xuyên lục địa của gia đình Ronaldo.

Ronaldo di chuyển bằng chuyên cơ riêng.

Đáng chú ý, ngoại thất chiếc chuyên cơ còn mang đậm dấu ấn thương hiệu của CR7 với lớp sơn đen quyền lực, logo CR7 cùng hình ảnh siêu sao người Bồ Đào Nha trong tư thế ăn mừng quen thuộc. Nhờ vậy, mỗi lần Georgina check-in bên chiếc chuyên cơ này, độ nhận diện và sức hút trên mạng xã hội lại càng tăng nhiệt.