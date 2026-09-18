Phong Mỹ đón nhận Quyết định công nhận xã An toàn khu

Đồng chí Trần Thanh Nguyên trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Phong Mỹ là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Hiền, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tôn Hoàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đông đảo Nhân dân địa phương...

Lãnh đạo xã Phong Mỹ tặng hoa cảm ơn các cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu.

Trải qua hai cuộc kháng chiến và thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, xã Phong Mỹ có 29 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 248 liệt sĩ, 35 thương binh và 545 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương. Với những đóng góp và thành tích đặc biệt xuất sắc, Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Phong Mỹ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lãnh đạo xã Phong Mỹ trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Nhật Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ khẳng định, việc được công nhận là xã An toàn khu không chỉ là niềm vui, tự hào của xã, mà còn là sự khởi đầu của một chặng đường mới. Địa phương xác định tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng; đẩy mạnh giáo dục truyền thống quê hương cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dịp này, địa phương tặng hoa cảm ơn các cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học xã An toàn khu; trao quà tri ân gia đình chính sách, người có công tiêu biểu và khen thưởng các gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện các nội dung phục vụ công tác công nhận Phong Mỹ là xã An toàn khu

Lãnh đạo xã Phong Mỹ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học xã An toàn khu.

Dịp này, UBND xã tặng hoa cảm ơn các cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học xã An toàn khu; trao quà tri ân gia đình chính sách, người có công tiêu biểu và khen thưởng các gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện các nội dung phục vụ công tác công nhận Phong Mỹ là xã An toàn khu.